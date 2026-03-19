리사 수, 노태문 삼성전자 사장과 회동…AI·모바일 협력 확장

리사 수, 1박 2일 일정 방한…“논의할 주제 많다”

업스테이지와 한국 소버린 AI 생태계 구축 협력키로

이미지 확대 삼성전자 서초사옥 방문한 리사 수 AMD CEO 삼성전자 서초사옥 방문한 리사 수 AMD CEO

(서울=연합뉴스) 김주형 기자 = 리사 수 AMD CEO(왼쪽)가 19일 서울 서초구 삼성전자 서초사옥을 방문하고 있다. 2026.3.19

kjhpress@yna.co.kr

(끝)





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이미지 확대 밝은 표정의 리사 수 AMD CEO-김성훈 업스테이지 대표 밝은 표정의 리사 수 AMD CEO-김성훈 업스테이지 대표

(서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 김성훈 업스테이지 대표가 19일 서울 시내 한 호텔에서 회동을 마친 뒤 인사를 나누고 있다. 2026.3.19

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(서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 김성훈 업스테이지 대표가 19일 서울 시내 한 호텔에서 회동을 마친 뒤 인사를 나누고 있다. 2026.3.19

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1박 2일 일정으로 방한 중인 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 19일 노태문 삼성전자 대표이사 겸 디바이스경험(DX)부문장과 만나 모바일·가전 부문 전반에서의 인공지능(AI) 협력 확대 방안을 논의했다.수 CEO는 이날 오전 서초구 삼성전자 서초사옥에서 취재진과 만나 “노 사장과 어떤 이야기를 나눌 예정인가”라는 질문에 “논의할 주제가 많다”고 답했다. 그러면서 삼성과 AI PC 협력을 확대할 계획이 있느냐는 질문에는 “오늘 좋은 미팅을 할 예정이니 지켜보시죠”라고 밝혔다.그는 전날 삼성전자와 차세대 AI 메모리·컴퓨팅 기술 분야 협력을 확대하는 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 회동을 통해 스마트폰, 모바일 제품 등을 맡고 있는 DX부문 내 MX사업부로도 협력 범위를 넓힐 것이란 관측이 나온다. AMD는 삼성전자와 다양한 반도체 기술 분야에서 20년 가까이 파트너십을 이어오고 있다.수 CEO는 이날 노 사장과의 만남에 앞서 서울 포시즌스 호텔에서 김성훈 업스테이지 대표와도 만나 협력을 논의했다. 업스테이지는 정부의 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델(독파모)’ 프로젝트에 참여 중인 AI 스타트업이다.양측은 차세대 AI 모델 개발·배포 가속화 및 한국 소버린 AI 생태계 구축을 위해 전략적 협력 관계를 확대하기로 의견을 모았다.이번 협력의 일환으로 업스테이지는 향후 1년 동안 다단계 로드맵에 따라 AMD 인스팅트(Instinct™) MI355 그래픽처리장치(GPU)를 도입하고, 자체 거대언어모델(LLM) ‘솔라’와 문서처리 AI 솔루션 개발에 활용하기로 했다. 정부가 추진하는 국가대표 AI 모델 개발에도 AMD GPU를 적극 활용한다는 계획이다.