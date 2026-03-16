[서울데이터랩]3월 16일 암호화폐 시총 상위종목 동향

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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면 현재 시가총액 상위 종목 중 비트코인, 이더리움, 비앤비, 리플이 주목받고 있다. 비트코인은 현재 1억 1018만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2203조 9555억 원이다. 24시간 동안 3.27% 상승했으며, 1시간 동안에는 1.46% 상승세를 보였다. 거래량은 48조 8246억 원이다.이더리움은 334만 7435원에 거래되고 있고, 시가총액은 404조 83억 원에 달한다. 24시간 동안 6.76% 상승했으며, 1시간 동안 2.53% 상승세를 지속 중이다. 거래량은 28조 9428억 원이다.비앤비는 101만 8479원에 거래되고 있으며, 시가총액은 138조 8777억 원이다. 24시간 동안 3.36% 상승했으며, 1시간 동안 1.12% 상승했다. 거래량은 2조 6302억 원이다.리플은 2196원에 거래되고 있으며, 시가총액은 134조 4636억 원이다. 24시간 동안 3.86% 상승했으며, 1시간 동안 1.65% 상승했다. 거래량은 3조 5409억 원이다.한편 솔라나는 6.22% 상승하여 현재 13만 9493원에 거래되고 있으며, 시가총액은 79조 7003억 원이다. 트론은 0.36% 상승하여 445원에 거래 중이며, 거래량은 6258억 4683만 원이다.같은 시각 도지코인은 4.14% 상승하여 149원에 거래되고 있으며, 시가총액은 22조 9578억 원이다. 에이다는 4.79% 상승하여 414원에 거래되고 있고, 거래량은 7174억 6337만 원이다.하이퍼리퀴드는 0.70% 하락하여 5만 6631원에 거래되고 있으며, 거래량은 3634억 7785만 원이다. 비트코인 캐시는 1.61% 상승하여 70만 7172원에 거래되고 있고, 거래량은 3701억 1949만 원이다.레오는 0.02% 하락하여 1만 3563원에 거래되고 있으며, 거래량은 8억 8896만 원이다. 체인링크는 5.51% 상승하여 1만 4518원에 거래되고 있고, 거래량은 1조 593억 원이다.모네로는 2.21% 상승하여 54만 2731원에 거래되고 있으며, 거래량은 967억 183만 원이다. 캔톤 네트워크는 0.44% 하락하여 227원에 거래되고 있고, 거래량은 97억 5945만 원이다.같은 시각 스텔라루멘은 1.30% 상승하여 254원에 거래되고 있으며, 거래량은 1660억 2781만 원이다. 다이는 0.00% 변동 없이 1495원에 거래되고 있으며, 거래량은 3117억 2259만 원이다. USD1은 0.01% 상승하여 1494원에 거래되고 있으며, 거래량은 1조 5440억 원이다.전반적으로 주요 가상자산 종목들이 상승세를 이어가고 있으며, 거래량 역시 활발한 모습을 보이고 있다. 그러나 변동성이 큰 시장인 만큼 투자 시 신중한 접근이 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]