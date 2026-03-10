[서울데이터랩]3월 10일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면 비트코인은 현재가 1억 272만원, 시가총액 2054조 5359억원으로 24시간 동안 3.48% 상승했다. 1시간 등락률은 -1.08%로 단기적인 하락세를 보이고 있다. 거래량은 72조 9974억원을 기록했다.이더리움은 현재 299만 7655원에 거래되고 있으며 시가총액은 361조 7931억원이다. 24시간 등락률은 2.61%로 상승세를 보이고 있으나 1시간 등락률은 -0.65%로 하락 전환 가능성을 시사한다. 거래량은 34조 3908억원이다.비앤비는 현재 94만 5723원으로 거래되고 있으며 시가총액은 128조 9573억원이다. 24시간 동안 2.71% 상승했으나 1시간 등락률은 -0.60%로 하락세가 예상된다. 거래량은 2조 3669억원을 기록했다.리플은 현재가 2033원, 시가총액 124조 5343억원으로 24시간 동안 1.95% 상승했다. 그러나 1시간 등락률은 -0.79%로 반전 가능성이 있다. 거래량은 3조 5325억원이다.솔라나는 12만 6561원에 거래 중이며 시가총액은 72조 2407억원이다. 24시간 등락률은 3.06%로 상승세를 보이고 있으나 1시간 등락률은 -1.01%로 하락 가능성이 제기된다. 거래량은 6조 493억원이다.한편 트론은 422원으로 1.52% 하락했다. 시가총액은 40조 305억원이다. 도지코인은 134원으로 0.97% 상승했다. 시가총액은 20조 6804억원이다. 에이다는 382원으로 2.15% 상승했다. 시가총액은 13조 8015억원이다.같은 시각 비트코인 캐시는 66만 1444원으로 0.58% 하락했다. 시가총액은 13조 2323억원이다. 하이퍼리퀴드는 5만 1244원으로 13.63% 상승했다. 시가총액은 13조 1975억원이다. 레오는 1만 3525원으로 1.05% 상승했다. 시가총액은 12조 4596억원이다.한편 체인링크는 1만 3215원으로 3.07% 상승했다. 시가총액은 9조 3578억원이다. 모네로는 50만 5230원으로 0.12% 상승했다. 시가총액은 9조 3198억원이다. 캔톤 네트워크는 218원으로 1.59% 하락했다. 시가총액은 8조 2909억원이다.같은 시각 다이는 1477원으로 0.01% 상승했다. 시가총액은 7조 9289억원이다. 스텔라루멘은 227원으로 2.33% 상승했다. 시가총액은 7조 4963억원이다. USD1은 1477원으로 변동이 없었다. 시가총액은 6조 7894억원이다.전반적으로 비트코인과 이더리움을 비롯한 주요 가상자산들이 상승세를 유지하고 있으나 단기 하락 가능성도 함께 나타나고 있다. 투자자들은 시장의 변동성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]