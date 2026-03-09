[서울데이터랩]3월 9일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]3월 9일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-09 13:20
수정 2026-03-09 13:20
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 현재 1억 52만원에 거래되고 있으며 시가총액은 2010조 4561억원이다. 24시간 동안 0.22% 상승했고 1시간 등락률은 0.94%로 상승세를 지속하고 있다. 거래량은 55조 9710억원을 기록했다.

이더리움은 295만 7518원에 거래 중이며 시가총액은 356조 9489억원이다. 24시간 등락률은 1.45% 상승했으며 1시간 등락률은 0.83%로 상승세가 지속될 가능성을 보인다. 24시간 거래량은 28조 1185억원이다.

비앤비는 93만 2200원에 거래되고 있으며 시가총액은 127조 1133억원이다. 24시간 동안 0.96% 상승했고 1시간 등락률은 0.68%로 상승세가 계속될 수 있음을 시사한다. 거래량은 2조 505억원이다.

리플은 현재 2019원에 거래 중이며 시가총액은 123조 6715억원이다. 24시간 동안 0.04% 상승했고 1시간 등락률은 0.13%로 비교적 완만한 상승세를 보이고 있다. 거래량은 2조 8188억원에 달한다.



한편 솔라나는 12만 4325원으로 0.83% 상승했다. 시가총액은 70조 9497억원이다. 같은 시각 트론은 434원으로 1.36% 상승했다. 시가총액은 41조 1523억원에 달한다. 도지코인은 135원으로 1.16% 상승했다. 거래량은 1조 5275억원이다. 에이다는 379원으로 0.44% 상승했다. 거래량은 6768억 2169만원이다.

비트코인 캐시는 67만 3630원으로 0.40% 상승했다. 거래량은 3558억 7110만원이다. 레오는 1만 3551원으로 0.08% 상승했다. 거래량은 9억 9270만원이다. 하이퍼리퀴드는 4만 5654원으로 1.31% 상승했다. 거래량은 3090억 5852만원이다. 같은 시각 모네로는 51만 870원으로 0.06% 상승했다. 거래량은 853억 7180만원이다.

체인링크는 1만 2980원으로 0.79% 상승했다. 거래량은 9165억 9376만원이다. 캔톤 네트워크는 224원으로 2.06% 하락했다. 거래량은 1088억 6728만원이다. 다이는 1495원으로 0.01% 하락했다. 거래량은 1712억 8767만원이다. 스텔라루멘은 224원으로 0.80% 상승했다. 거래량은 1308억 3263만원이다.

전반적으로 가상자산 시장은 상승세를 보이고 있으며 투자자들은 단기 변동성을 주의하며 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로