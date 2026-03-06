원치 않는 친구 소식 숨긴다…카카오톡 정규 업데이트

방금 들어온 뉴스

원치 않는 친구 소식 숨긴다…카카오톡 정규 업데이트

장진복 기자
장진복 기자
입력 2026-03-06 15:28
수정 2026-03-06 15:28
올해 두번째 정규 업데이트
페이스톡서도 통화녹음 가능

카카오톡.
카카오톡의 친구탭 소식 피드에서 원치 않는 게시물을 숨길 수 있게 됐다.

카카오는 6일 올해 두 번째 카카오톡 정규 업데이트를 했다고 밝혔다. 이번 업데이트로 친구탭 소식 피드에서 원하지 않는 게시물을 간편하게 숨길 수 있는 기능이 생겼다.

특정 게시물을 숨기고 싶은 이용자는 더보기 메뉴에서 ‘게시물 숨기기’를 선택해 특정 친구의 소식을 피드에서 제외할 수 있다. 친구 관계를 유지한 상태에서 피드 노출만 조정할 수 있으며, 게시물 숨기기 설정은 언제든지 변경하거나 해지할 수 있다.

이와 함께 이번 업데이트로 페이스톡에서도 통화 녹음을 할 수 있게 됐다. 기존에는 보이스톡에서만 통화 녹음이 가능했다. 업데이트를 통해 1대1 페이스톡 통화 시에도 최대 30분까지 녹음할 수 있다. 통화 종료 후에는 카나나 인공지능(AI)이 요약해 주는 기능을 활용할 수 있다.

이밖에 오픈채팅에 댓글별 알림 설정이 가능해졌다. 이용자가 참여한 댓글의 새 댓글 알림을 끄거나 참여하지 않은 댓글의 알림을 켜는 등 원하는 대로 댓글별 알람을 설정할 수 있다.

이모티콘 키보드에는 ‘발견’ 탭이 새롭게 추가됐다. 매주 월요일 제공되는 무료 이모티콘을 비롯해 개인 취향에 맞춘 추천 이모티콘, 실시간 인기 랭킹 등을 한눈에 확인할 수 있다.

카카오 관계자는 “이용자가 카카오톡을 보다 효율적이고 편리하게 관리할 수 있도록 편의 기능을 강화하고 있다”고 설명했다.
장진복 기자
