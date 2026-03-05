[서울데이터랩]3월 5일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면 최근 암호화폐 시장에서 비트코인, 이더리움, 비앤비, 리플 등이 주목받고 있다.비트코인은 현재 1억 637만 원에 거래되고 있으며 시가총액은 2127조 3254억 원이다. 24시간 동안 7.26% 상승하며 강한 상승세를 보였고, 1시간 동안 0.08% 올라 상승세가 지속될 가능성을 보이고 있다. 거래량은 108조 9591억 원으로 기록됐다.이더리움은 현재가 310만 9135원으로 시가총액은 375조 2480억 원이다. 24시간 동안 8.18% 상승하며 비트코인과 함께 상승세를 이어가고 있다. 1시간 동안은 0.06% 하락해 단기적으로는 조정이 있을 수 있음을 시사한다. 거래량은 48조 4932억 원이다.비앤비는 현재 95만 9901원에 거래되고 있으며 시가총액은 130조 8907억 원이다. 24시간 동안 4.18% 상승한 반면 1시간 동안 0.13% 올라 상승세가 지속되고 있음을 보여준다. 거래량은 3조 2193억 원이다.리플은 현재 2083원이며 시가총액은 127조 2749억 원이다. 24시간 동안 5.27% 상승했고 1시간 동안 0.09% 올라 단기 상승세가 유지될 가능성을 보여준다. 거래량은 6조 4383억 원이다.한편 솔라나는 5.18% 상승하며 현재 13만 2102원을 기록하고 있다. 같은 시각 트론은 1.68% 상승해 417원에 거래되고 있다. 도지코인은 8.03% 상승하며 141원을 기록하고 있다. 에이다는 4.65% 올라 현재 402원을 기록하고 있다.비트코인 캐시는 4.31% 상승해 67만 5311원으로 거래되고 있다. 같은 시각 레오는 1.79% 하락해 1만 3278원에 거래 중이다. 하이퍼리퀴드는 1.93% 상승하며 4만 6255원을 기록하고 있다. 모네로는 5.92% 올라 52만 8339원에 거래되고 있다.체인링크는 6.20% 상승해 현재 1만 3595원을 보이고 있다. 같은 시각 캔톤 네트워크는 1.77% 하락하며 227원에 거래 중이다. 다이는 0.02% 하락해 1466원에 거래되고 있다. 스텔라루멘은 5.23% 상승하며 232원에 거래 중이다.전반적으로 시장은 강한 상승세를 보이고 있으나 일부 종목에서 단기 조정이 나타날 가능성이 있다. 투자자들은 이러한 변동성을 고려해 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]