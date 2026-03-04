[서울데이터랩]3월 4일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]3월 4일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-04 14:10
수정 2026-03-04 14:10
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 현재가 9975만 1960원으로 시가총액은 1994조 7935억원이다. 24시간 등락률은 -1.09%로 하락세를 보였으며, 1시간 등락률도 -1.06%로 나타나 단기적으로 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 74조 471억원이다.

이더리움은 현재가 288만 6738원, 시가총액 348조 4066억원을 기록하고 있다. 24시간 등락률은 -2.59%로 하락폭이 크고, 1시간 등락률 역시 -1.20%로 하락세가 계속되고 있다. 거래량은 35조 5780억원이다.

비앤비는 현재가 92만 6763원이며, 시가총액은 126조 3722억원에 달한다. 24시간 동안 -1.17% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.94%로 단기 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 2조 5516억원이다.

리플의 현재가는 1990원으로, 시가총액은 121조 5989억원이다. 24시간 등락률은 -1.79%, 1시간 등락률은 -0.90%로 단기적으로 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 4조 777억원이다.



한편 솔라나는 24시간 동안 -0.82% 하락하며 현재가 12만 6324원을 기록하고 있다. 시가총액은 71조 9755억원이다. 같은 시각 트론은 413원으로 -1.03% 하락했다. 시가총액은 39조 1661억원이다.

도지코인은 131원으로 24시간 동안 -3.76% 하락했다. 시가총액은 22조 2158억원이다. 같은 시각 에이다는 386원으로 -4.18% 하락했으며, 시가총액은 13조 9535억원이다.

비트코인 캐시는 65만 1070원으로 -0.64% 하락했다. 시가총액은 13조 230억원이다. 같은 시각 레오는 1만 3599원으로 1.74% 상승했다. 시가총액은 12조 5278억원이다.

하이퍼리퀴드는 4만 5642원으로 -6.18% 하락세를 기록하며, 시가총액은 11조 7720억원이다. 같은 시각 모네로는 50만 1684원으로 -1.09% 하락했다. 시가총액은 9조 2544억원이다.

체인링크는 1만 2876원으로 -1.82% 하락했다. 시가총액은 9조 1175억원이다. 같은 시각 캔톤 네트워크는 232원으로 -0.90% 하락하며 시가총액은 8조 8382억원이다.

다이는 1475원으로 0.01% 상승했고, 시가총액은 7조 9169억원이다. 같은 시각 스텔라루멘은 222원으로 -1.66% 하락하며, 시가총액은 7조 3261억원이다.

전반적으로 가상자산 시장은 하락세를 보이고 있으며, 단기적으로 하락세가 지속될 가능성이 있다. 투자자들은 변동성에 주의하며 신중한 접근이 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
