[서울데이터랩]3월 3일 암호화폐 시총 상위종목 동향

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]3월 3일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-03 14:03
수정 2026-03-03 14:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 현재 1억 5만원에 거래되고 있으며 시가총액은 2000조 7362억원이다. 24시간 동안 2.2% 상승했으나 1시간 전과 비교해 0.2% 하락했다. 거래량은 80조 8235억원이다. 비트코인의 24시간 등락률과 단기 하락세를 고려할 때 상승세가 지속될지는 불확실해 보인다.

이더리움은 294만 99원에 거래되고 있으며 시가총액은 354조 8470억원이다. 24시간 동안 1.8% 상승했으나 1시간 전과 비교해 0.3% 하락했다. 거래량은 38조 1086억원이다. 이더리움 역시 단기 하락세가 관찰되며 상승세가 주춤할 가능성이 있다.

비앤비는 93만 265원에 거래 중이며 시가총액은 126조 8497억원이다. 24시간 동안 1.7% 상승했으나 1시간 전과 비교해 0.03% 하락했다. 거래량은 2조 8589억원이다. 비앤비는 단기적으로도 약세를 보이고 있는 상황이다.



한편 솔라나는 12만 6364원으로 1.7% 상승했다. 시가총액은 71조 9829억원이다. 트론은 414원으로 0.6% 상승했다. 거래량은 6550억 3790만원이다. 도지코인은 135원으로 0.8% 하락했으며 시가총액은 22조 8993억원이다.

같은 시각 에이다는 400원으로 1.3% 하락했다. 거래량은 8992억 4781만원이다. 비트코인 캐시는 65만 73원으로 1.4% 하락했다. 거래량은 5905억 3154만원이다. 하이퍼리퀴드는 4만 8265원으로 2.8% 상승했다. 거래량은 5651억 8495만원이다.

한편 레오는 1만 3260원으로 1.7% 하락했다. 시가총액은 12조 2159억원이다. 모네로는 50만 3176원으로 1.0% 하락했다. 거래량은 1374억 2241만원이다. 체인링크는 1만 3010원으로 0.6% 상승했다. 거래량은 1조 2484억원이다.

같은 시각 캔톤 네트워크는 233원으로 1.2% 상승했다. 거래량은 240억 1689만원이다. 다이는 1463원으로 0.01% 하락했다. 거래량은 2320억 2869만원이다. 스텔라루멘은 224원으로 2.0% 하락했다. 거래량은 1856억 8689만원이다.

전반적으로 가상자산 시장은 일부 종목의 상승세에도 불구하고 단기적으로 하락세를 보이는 종목들이 다수 존재한다. 투자자들은 이러한 변동성을 주의 깊게 살피며 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
비트코인의 24시간 등락률은 상승과 하락 중 어느 쪽인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로