[서울데이터랩]3월 2일 암호화폐 시총 상위종목 동향

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면 비트코인, 이더리움, 비앤비, 리플이 현재 시장의 주목을 받고 있다.
비트코인은 현재 9713만 7586원에 거래되고 있으며 시가총액은 1942조 4302억원을 기록하고 있다. 24시간 등락률은 -0.93%로 하락세를 보이고 있으나 1시간 등락률은 0.77%로 반등 조짐을 보이고 있다. 거래량은 56조 1364억원이다.
이더리움은 286만 6035원에 거래 중이며 시가총액은 345조 9081억원이다. 24시간 등락률은 -2.34%로 하락했지만 1시간 등락률은 0.81%로 회복세를 나타내고 있다. 거래량은 31조 3667억원이다.
비앤비는 90만 7617원에 거래되고 있으며 시가총액은 123조 7615억원이다. 24시간 등락률은 -0.66%로 하락했으나 1시간 등락률은 0.30%로 미세하게 반등 중이다. 거래량은 2조 6135억원이다.
리플은 1997원에 거래되고 있으며 시가총액은 122조 38억원이다. 24시간 등락률은 -3.01%로 하락했다. 1시간 등락률은 0.69%로 소폭 회복세를 보이고 있다. 거래량은 4조 2144억원이다.
한편 솔라나는 12만 3282원에 거래 중이며 24시간 등락률은 -3.34%다. 시가총액은 70조 2275억원이다. 같은 시각 트론은 408원에 거래되고 있으며 24시간 등락률은 -0.29%다. 거래량은 5874억 8984만원이다.
도지코인은 135원에 거래 중이며 24시간 등락률은 -2.83%다. 시가총액은 22조 9051억원이다. 같은 시각 에이다는 402원에 거래되고 있으며 24시간 등락률은 -3.37%다. 거래량은 8037억 2991만원이다.
비트코인 캐시는 65만 4073원에 거래 중이며 24시간 등락률은 -2.37%다. 시가총액은 13조 825억원이다. 같은 시각 레오는 1만 3384원에 거래되고 있으며 24시간 등락률은 2.57%로 상승했다. 거래량은 21억 483만원이다.
하이퍼리퀴드는 4만 6592원에 거래 중이며 24시간 등락률은 4.02%로 상승세를 보이고 있다. 시가총액은 12조 272억원이다. 같은 시각 모네로는 50만 4473원에 거래되고 있으며 24시간 등락률은 0.12%다. 거래량은 1108억 2228만원이다.
체인링크는 1만 2831원에 거래 중이며 24시간 등락률은 -2.38%다. 시가총액은 9조 860억원이다. 같은 시각 캔톤 네트워크는 228원에 거래되고 있으며 24시간 등락률은 -6.71%다. 거래량은 413억 1882만원이다.
다이는 1452원에 거래 중이며 24시간 등락률은 0.00%다. 시가총액은 7조 7955억원이다. 같은 시각 스텔라루멘은 226원에 거래되고 있으며 24시간 등락률은 -3.61%다. 거래량은 1813억 2826만원이다.
전반적으로 주요 가상자산들이 단기적으로 하락세를 보이고 있으나 일부 종목은 소폭 반등 가능성을 보이고 있다. 투자자들은 시장 변동성을 주의 깊게 살피며 투자 결정을 내릴 필요가 있다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
