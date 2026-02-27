[서울데이터랩]2월 27일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 시가총액 기준 상위 가상자산 종목들의 등락률과 시장 흐름이 주목받고 있다. 먼저, 비트코인은 현재 9711만 9391원에 거래되고 있으며, 시가총액은 1941조 9365억 원이다. 24시간 동안 -0.75% 하락했으나, 1시간 기준으로는 0.49% 상승하며 단기적으로 반등의 기미를 보이고 있다. 거래량은 58조 8033억 원으로 집계되었다.
이더리움은 293만 7943원에 거래되고 있으며, 시가총액은 354조 5870억 원이다. 24시간 동안 -0.38% 하락했으나, 1시간 기준으로 0.93% 상승하여 비트코인과 유사한 흐름을 보이고 있다. 거래량은 32조 821억 원이다.
비앤비는 90만 3044원에 거래되고 있으며, 시가총액은 123조 1381억 원이다. 24시간 동안 0.19% 상승하며, 1시간 기준으로는 -0.08% 하락을 기록했다. 거래량은 3조 9244억 원이다.
한편, 리플은 2019원으로 24시간 동안 -2.47% 하락했다. 시가총액은 123조 2563억 원이다. 같은 시각 솔라나는 12만 5696원으로 -0.47% 하락했다. 시가총액은 71조 4901억 원이다. 트론은 408원으로 -0.20% 하락했다. 시가총액은 38조 7262억 원이다.
같은 시각 도지코인은 139원으로 -3.45% 하락했다. 시가총액은 23조 6165억 원이다. 에이다는 416원으로 -1.82%의 하락세를 보였다. 시가총액은 15조 153억 원이다. 비트코인 캐시는 69만 1432원으로 -3.85% 하락했다. 시가총액은 13조 8289억 원이다.
같은 시각 레오는 1만 2601원으로 -0.04% 하락했다. 시가총액은 11조 6097억 원이다. 하이퍼리퀴드는 4만 1356원으로 2.75% 상승했다. 시가총액은 10조 6878억 원이다. 체인링크는 1만 3166원에 거래되며 -0.62% 하락했다. 시가총액은 9조 3230억 원이다.
같은 시각 캔톤 네트워크는 245원으로 -2.06% 하락했다. 시가총액은 9조 3010억 원이다. 모네로는 49만 9353원으로 -0.00%의 미세한 변동을 보였다. 시가총액은 9조 2114억 원이다. 스텔라루멘은 234원으로 -0.21% 하락했다. 시가총액은 7조 7125억 원이다. 다이는 1434원으로 0.00%의 변동이 없었다. 시가총액은 7조 6992억 원이다.
전반적인 시장 흐름은 비트코인과 이더리움의 반등 시도에도 불구하고 다수의 종목이 하락세를 면치 못하고 있다. 투자 시 변동성에 주의할 필요가 있다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
