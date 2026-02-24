[서울데이터랩]2월 24일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 현재 9187만 5539원에 거래되고 있으며 24시간 기준으로 2.18% 하락했다. 시가총액은 1836조 9509억원으로 집계되며, 1시간 등락률은 -0.89%를 기록하고 있다. 거래량은 63조 7127억원이다. 현재 24시간 하락세가 지속되는 가운데 1시간 등락률 역시 음의 흐름을 보이고 있어 추가 하락 가능성에 주의할 필요가 있다.이더리움은 264만 6873원에 거래 중이며, 24시간 동안 1.76% 하락했다. 시가총액은 319조 4573억원이며, 1시간 등락률은 -0.72%이다. 거래량은 29조 8948억원을 기록하고 있다. 24시간 동안의 하락세는 1시간 등락률에서도 이어지고 있어 단기적으로 반전의 기미는 보이지 않는다.리플의 현재가는 1926원으로, 24시간 동안 0.75% 하락했다. 시가총액은 117조 5346억원이며, 1시간 등락률은 -1.15%로 나타났다. 거래량은 4조 5358억원이다. 24시간 등락률과 1시간 등락률 모두 하락세를 보이고 있어 추가적인 하락이 우려된다.비앤비는 85만 7565원으로 24시간 동안 0.41% 상승했다. 시가총액은 116조 9367억원이며, 1시간 등락률은 -0.85%이다. 거래량은 2조 7025억원으로 나타났다. 24시간 동안은 상승했으나 1시간 등락률이 하락세로 전환되어 조정 가능성을 염두에 두어야 한다.한편 솔라나는 1.32% 하락한 11만 1084원에 거래되고 있으며, 시가총액은 63조 1702억원이다. 트론은 1.86% 하락한 407원에 거래 중이다. 도지코인은 0.95% 하락한 133원에 거래되고 있다. 비트코인 캐시는 10.33% 하락하여 70만 1502원에 거래 중이다.같은 시각 에이다는 1.07% 하락한 373원에, 레오는 3.53% 하락한 1만 1321원에 거래되고 있다. 하이퍼리퀴드는 3.56% 하락하여 3만 8004원에 거래 중이다. 캔톤 네트워크는 0.77% 상승한 233원에 거래되고 있다.한편 체인링크는 0.73% 하락한 1만 1862원에 거래 중이며, 모네로는 2.03% 하락한 44만 3510원이다. 다이는 0.02% 하락한 1445원에, 스텔라루멘은 0.48% 하락한 217원에 거래되고 있다. USD1은 0.04% 하락하여 1444원에 거래 중이다.전반적으로 가상자산 시장은 하락세를 보이고 있으며, 1시간 등락률을 통해 단기적인 방향성을 판단할 수 있다. 투자자들은 시장의 불안정을 유의하며 신중한 투자 결정을 해야 한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]