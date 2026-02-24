[서울데이터랩]2월 24일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 현재 9187만 5539원에 거래되고 있으며 24시간 기준으로 2.18% 하락했다. 시가총액은 1836조 9509억원으로 집계되며, 1시간 등락률은 -0.89%를 기록하고 있다. 거래량은 63조 7127억원이다. 현재 24시간 하락세가 지속되는 가운데 1시간 등락률 역시 음의 흐름을 보이고 있어 추가 하락 가능성에 주의할 필요가 있다.
이더리움은 264만 6873원에 거래 중이며, 24시간 동안 1.76% 하락했다. 시가총액은 319조 4573억원이며, 1시간 등락률은 -0.72%이다. 거래량은 29조 8948억원을 기록하고 있다. 24시간 동안의 하락세는 1시간 등락률에서도 이어지고 있어 단기적으로 반전의 기미는 보이지 않는다.
리플의 현재가는 1926원으로, 24시간 동안 0.75% 하락했다. 시가총액은 117조 5346억원이며, 1시간 등락률은 -1.15%로 나타났다. 거래량은 4조 5358억원이다. 24시간 등락률과 1시간 등락률 모두 하락세를 보이고 있어 추가적인 하락이 우려된다.
비앤비는 85만 7565원으로 24시간 동안 0.41% 상승했다. 시가총액은 116조 9367억원이며, 1시간 등락률은 -0.85%이다. 거래량은 2조 7025억원으로 나타났다. 24시간 동안은 상승했으나 1시간 등락률이 하락세로 전환되어 조정 가능성을 염두에 두어야 한다.
한편 솔라나는 1.32% 하락한 11만 1084원에 거래되고 있으며, 시가총액은 63조 1702억원이다. 트론은 1.86% 하락한 407원에 거래 중이다. 도지코인은 0.95% 하락한 133원에 거래되고 있다. 비트코인 캐시는 10.33% 하락하여 70만 1502원에 거래 중이다.
같은 시각 에이다는 1.07% 하락한 373원에, 레오는 3.53% 하락한 1만 1321원에 거래되고 있다. 하이퍼리퀴드는 3.56% 하락하여 3만 8004원에 거래 중이다. 캔톤 네트워크는 0.77% 상승한 233원에 거래되고 있다.
한편 체인링크는 0.73% 하락한 1만 1862원에 거래 중이며, 모네로는 2.03% 하락한 44만 3510원이다. 다이는 0.02% 하락한 1445원에, 스텔라루멘은 0.48% 하락한 217원에 거래되고 있다. USD1은 0.04% 하락하여 1444원에 거래 중이다.
전반적으로 가상자산 시장은 하락세를 보이고 있으며, 1시간 등락률을 통해 단기적인 방향성을 판단할 수 있다. 투자자들은 시장의 불안정을 유의하며 신중한 투자 결정을 해야 한다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
