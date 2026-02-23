[서울데이터랩]2월 23일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]2월 23일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-23 13:51
수정 2026-02-23 13:51
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 비트코인은 9373만 591원으로 거래되고 있으며, 24시간 동안 4.50% 하락했다. 시가총액은 1873조 9969억 원이며, 최근 1시간 동안 0.32% 상승세를 보이며 단기 반등의 가능성을 시사하고 있다. 거래량은 42조 9702억 원이다.

이더리움은 269만 468원으로 24시간 동안 5.52% 하락했다. 시가총액은 324조 7189억 원이며, 1시간 등락률은 0.01%로 거의 변동이 없다. 거래량은 20조 2735억 원에 달한다.

리플은 현재 1938원으로, 24시간 동안 5.65% 하락하며 시가총액 118조 2625억 원을 기록하고 있다. 1시간 등락률은 0.16% 상승하여 단기적으로 소폭의 회복세를 나타내고 있다. 거래량은 2조 9967억 원이다.

비앤비는 85만 2344원으로 24시간 동안 4.92% 하락했다. 시가총액은 116조 2248억 원이며, 1시간 동안 0.59% 상승하여 반등의 조짐을 보이고 있다. 거래량은 2조 725억 원이다.



한편, 솔라나는 11만 2388원으로 8.40% 하락했다. 시가총액은 63조 8900억 원에 달한다. 같은 시각 트론은 414원으로 0.53% 하락했다. 거래량은 7479억 182만 원이다. 도지코인은 134원으로 4.55% 하락했으며, 거래량은 1조 816억 원이다.

같은 시각 비트코인 캐시는 78만 734원으로 4.80% 하락세를 보였다. 거래량은 6718억 6742만 원이다. 에이다는 377원으로 5.68% 하락했다. 거래량은 5100억 2319만 원에 이른다. 레오는 1만 1713원으로 1.19% 하락했으며, 거래량은 41억 2042만 원이다.

하이퍼리퀴드는 3만 9336원으로 8.27% 하락했다. 거래량은 2026억 4633만 원이다. 같은 시각 캔톤 네트워크는 231원으로 0.13% 상승했다. 거래량은 124억 134만 원에 달한다. 체인링크는 1만 1927원으로 6.52% 하락했으며, 거래량은 7321억 3464만 원이다.

같은 시각 모네로는 45만 1823원으로 3.35% 하락세를 보였으며, 거래량은 1084억 5446만 원이다. 다이는 1442원으로 0.01% 하락했다. 거래량은 1680억 6647만 원이다. USD1은 1441원으로 변동이 없으며, 거래량은 2조 2584억 원이다. 마지막으로 스텔라루멘은 217원으로 3.51% 하락했다. 거래량은 1670억 7252만 원이다.

전반적으로 가상자산 시장은 하락세를 보이고 있으며, 각 종목들의 변동성이 크다는 점에서 투자자들은 주의해야 한다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로