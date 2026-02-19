[서울데이터랩]2월 19일 암호화폐 시총 상위종목 동향

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]2월 19일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-19 13:35
수정 2026-02-19 13:35
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 9713만 5483원에 거래되고 있으며, 시가총액은 1941조 8976억 원이다. 24시간 동안 비트코인은 1.05% 하락했으며, 1시간 등락률은 0.18% 상승을 기록하고 있어 단기적으로 반등 가능성이 나타나고 있다. 거래량은 47조 9341억 원에 달한다.

이더리움의 현재가는 286만 2538원이고, 시가총액은 345조 4866억 원이다. 24시간 동안 1.27% 하락했으나 1시간 동안 0.21% 상승하는 모습을 보여 반등의 조짐을 보이고 있다. 이더리움의 거래량은 28조 2768억 원이다.

리플은 2073원에 거래되고 있으며, 시가총액은 126조 3346억 원이다. 최근 24시간 동안 3.51% 하락했으나, 1시간 등락률은 0.33% 상승을 기록하고 있어 단기 회복에 대한 기대가 있다. 거래량은 3조 922억 원이다.

비앤비는 현재 88만 1832원에 거래되며, 시가총액은 120조 2459억 원이다. 24시간 동안 1.83% 하락했으며, 1시간 동안 0.40% 상승하여 단기적으로는 회복세를 보이고 있다. 비앤비의 거래량은 2조 1124억 원이다.



한편, 솔라나는 11만 8626원에 거래되며 4.28% 하락했다. 시가총액은 67조 4080억 원이다. 같은 시각 트론은 406원에 거래되고 있으며 0.46% 하락, 시가총액은 38조 4866억 원이다. 도지코인은 143원으로 2.58% 하락했으며, 시가총액은 24조 1702억 원이다.

비트코인 캐시는 80만 8427원에 거래되며 1.07% 하락했다. 시가총액은 16조 1659억 원이다. 에이다는 399원에 거래되며 2.90% 하락, 시가총액은 14조 3998억 원이다. 레오는 1만 2542원에 거래되며 0.51% 하락했고, 시가총액은 11조 5560억 원이다.

같은 시각 하이퍼리퀴드는 4만 1738원으로 1.93% 하락했으며, 시가총액은 10조 8126억 원이다. 캔톤 네트워크는 235원에 거래되며 2.39% 하락, 시가총액은 8조 9086억 원이다. 체인링크는 1만 2570원으로 2.63% 하락했다. 시가총액은 8조 9012억 원이다.

모네로는 47만 2904원에 거래되며 2.13% 하락했다. 시가총액은 8조 7235억 원이다. 다이는 1451원으로 0.01% 하락했으며, 시가총액은 7조 7872억 원이다. 스텔라루멘은 234원에 거래되며 2.80% 하락, 시가총액은 7조 7123억 원이다.

전반적으로 가상자산 시장은 하락세를 보이고 있으며, 일부 종목은 단기 반등의 가능성을 보이고 있다. 투자자들은 시장의 변동성을 주의 깊게 살피고 신중한 투자 판단을 할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
현재 가상자산 시장의 전반적인 상황은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로