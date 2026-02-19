유튜브 먹통에 귀경길 울화통

美·유럽 등도 동시다발 접속 장애

추천 시스템 오류 2시간 만에 복구

2026-02-19 B1면

설 연휴 마지막 날인 18일 세계 최대 동영상 플랫폼인 유튜브 서비스에서 접속 장애가 일어나 이용자들이 불편을 겪었다.유튜브는 이날 “추천 시스템 문제로 홈페이지, 앱, 유튜브 뮤직, 유튜브 키즈를 포함한 유튜브의 모든 화면에 동영상이 표시되지 않았다”고 밝혔다.실제 이날 오전 10시쯤부터 2시간 가까이 유튜브 홈페이지에서 화면 송출 장애가 발생했고, 모바일과 웹 버전 모두에서 영상이 표시되지 않거나 ‘문제가 발생했습니다’라는 오류 문구가 노출됐다.유튜브는 접속 장애 원인에 대해 ‘추천 시스템 오류’라고 밝혔다. 이어 서비스 업데이트 중 홈페이지 화면의 데이터 인덱싱 오류가 장애를 일으킨 것으로 당국에 보고했다. 데이터 인덱싱이란 특정 데이터가 어디에 있는지 주소록(인덱스)을 미리 만들어 두는 작업을 말한다.이번 장애는 우리나라는 물론 미국, 유럽, 아시아 등 주요 지역에서 동시다발적으로 발생한 것으로 전해졌다. 정보·통신(IT) 서비스 장애 상황을 알려주는 다운디텍터 사이트에는 미국 내 접속 장애만 30만건 이상 보고됐고, 귀경길에 유튜브를 시청하던 우리나라 이용자들의 불만이 잇따랐다.