[서울데이터랩]2월 13일 암호화폐 시총 상위종목 동향

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시가총액 상위 종목 중 비트코인은 9,582만 4,068원에 거래되고 있으며 시가총액은 1,915조 3,772억 원이다. 24시간 동안 비트코인은 1.58% 하락했고, 1시간 등락률은 -0.35%로 단기적으로 하락세가 지속될 가능성이 있다. 거래량은 64조 6,563억 원으로 집계되었다.이더리움은 281만 3,428원에 거래 중이며 시가총액은 339조 5,596억 원이다. 24시간 등락률은 -0.80%이며, 1시간 등락률은 0.07%로 소폭 상승세로 돌아설 가능성이 있다. 거래량은 29조 190억 원을 기록하고 있다.리플은 현재 1,965원에 거래되고 있으며 시가총액은 119조 7,034억 원이다. 24시간 동안 0.95% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.31%로 하락세가 조금 더 이어질 수 있다. 거래량은 3조 7,919억 원이다.비앤비는 87만 7,243원에 거래되고 있으며 시가총액은 119조 6,203억 원이다. 24시간 등락률은 -1.23%로 부진한 성적을 보였고, 1시간 등락률은 -0.39%로 하락세를 지속할 가능성이 높다. 거래량은 2조 3,650억 원이다.한편, 솔라나는 11만 3,868원으로 1.95% 하락했고, 시가총액은 64조 6,585억 원이다. 트론은 401원에 거래되며 0.12% 상승했다. 같은 시각 도지코인은 133원에 0.86% 상승 중이다.비트코인 캐시는 73만 8,551원으로 0.52% 하락했다. 에이다는 379원으로 1.47% 상승했다. 하이퍼리퀴드는 4만 4,403원으로 0.70% 상승 중이다.레오는 1만 1,966원으로 1.53% 하락했다. 같은 시각 모네로는 48만 399원으로 5.18% 하락했다. 캔톤 네트워크는 232원으로 2.63% 하락했다.체인링크는 1만 2,140원으로 0.04% 하락했다. 다이는 1,442원으로 변동이 없었다. USD1은 1,441원으로 0.01% 상승했다. 같은 시각 스텔라루멘은 224원으로 0.30% 하락했다.전반적으로 가상자산 시장은 하락세를 보이고 있으며, 단기적으로 변동성이 클 수 있어 투자에 주의를 기울일 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자