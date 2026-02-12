[서울데이터랩]2월 12일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인(BTC)은 현재 9,745만 78원에 거래되고 있으며, 시가총액은 1,947조 8,266억 원이다. 24시간 등락률은 -1.07%로 하락했으나, 1시간 등락률은 0.13%로 소폭 상승하고 있다. 거래량은 72조 9,934억 원으로 집계되었다.이더리움(ETH)은 현재 283만 9,513원에 거래 중이며, 시가총액은 342조 7,080억 원이다. 24시간 동안 -2.07% 하락하면서 1시간 등락률은 0.47%로 회복세를 보이고 있다. 거래량은 35조 1,266억 원이다.리플(XRP)의 현재가는 1,985원이며, 시가총액은 120조 9,546억 원이다. 24시간 동안 -2.11% 하락하였으며, 1시간 등락률은 -0.11%로 추가 하락의 가능성을 시사한다. 거래량은 5조 1,134억 원이다.한편, 솔라나(SOL)는 11만 6,231원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 -3.42%로 하락세를 보이고 있다. 거래량은 6조 1,684억 원이다. 같은 시각 트론(TRX)은 401원으로 0.70% 상승했다. 거래량은 8,883억 377만 원이다.도지코인(DOGE)은 132원에 거래 중이며, 24시간 동안 -1.01% 하락했다. 거래량은 1조 5,142억 원이다. 비트코인 캐시(BCH)는 74만 3,067원으로 -1.26% 하락하며 거래량은 7,013억 76만 원이다.에이다(ADA)는 373원에 거래되며, 24시간 동안 -1.32% 하락했다. 거래량은 6,878억 2011만 원이다. 하이퍼리퀴드(HQLD)는 4만 4,136원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 6.32% 상승했다. 거래량은 4,891억 4199만 원이다.레오(LEO)는 1만 2,163원에 거래 중이며, 0.71% 상승했다. 거래량은 29억 7795만 원이다. 모네로(XMR)는 50만 7,066원으로 2.03% 상승하였으며 거래량은 1,218억 8354만 원이다.캔톤 네트워크(CTN)는 238원으로 -0.43% 하락했다. 거래량은 223억 7535만 원이다. 체인링크(LINK)는 1만 2,155원으로 -1.52% 하락하며 거래량은 1조 1,988억 원이다. 다이(DAI)는 1,443원으로 변동이 없으며 거래량은 1,751억 1698만 원이다.USD1은 1,442원으로 -0.03% 하락했다. 거래량은 3조 659억 원이다. 스텔라루멘(XLM)은 225원으로 -0.51% 하락하며 거래량은 1,722억 7,968만 원이다.전반적인 시장은 하락세를 보이고 있으며, 투자자들은 시장의 변동성에 주의할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자