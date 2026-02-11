네이버 최수연 대표 포함 C레벨 6명, 자사주 7억원 매수

검색

방금 들어온 뉴스

네이버 최수연 대표 포함 C레벨 6명, 자사주 7억원 매수

장진복 기자
장진복 기자
입력 2026-02-11 16:17
수정 2026-02-11 16:17
최수연 대표, 2억원 규모 786주 자사주 매수
네이버 “새 사업모델 발굴 및 사회적 책임 강화”

환영사하는 최수연 네이버 대표
(성남=연합뉴스) 김도훈 기자 = 최수연 네이버 대표가 19일 경기도 성남시 네이버 1784 사옥에서 열린 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 위원들과의 간담회에서 환영사를 하고 있다.
국회 과방위 소속 여야 의원들은 이날 네이버를 찾아 국내 AI 산업 발전 방안에 대한 논의 및 현장 애로 사항 등을 청취했다. 2025.2.19
네이버는 최수연 대표를 포함한 C레벨 6명이 7억원 규모의 자사 주식을 지난 9일 장내 매수했다고 11일 공시했다.

최 대표는 2억여원 규모로 총 786주의 자사 주식을 매수했다. 김광현 최고데이터·콘텐츠책임자(CDO), 김범준 최고운영책임자(COO), 김희철 최고재무책임자(CFO), 유봉석 최고책임경영책임자(CRO), 황순배 최고인사책임자(CHRO) 등 C레벨 인사들도 각각 약 1억원 상당의 네이버 주식을 매수했다.

최 대표는 취임 이후 책임 경영을 이어가며 지속적으로 자사 주식을 매수하고 있다. 이번 매수를 포함하면 그는 취임 이후 약 7억원 규모의 자사 주식을 사들였다. 주식 보상 수량까지 포함해 총 1만 1874주를 보유하고 있다.

한편 네이버는 최근 2025년 4분기 실적 발표에서 자사주 매입 후 소각, 현금 배당 등 3개년 간의 새로운 주주환원 정책을 발표했다. 지난 2월 1일 새로운 C레벨 리더십 체계를 개편한 네이버는 AI 에이전트, 피지컬 AI, 웹3 등 급변하는 글로벌 환경에 대응하고 새로운 사업 모델 발굴과 함께 사회적 책임도 더욱 강화한다는 방침이다.

장진복 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
