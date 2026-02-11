[서울데이터랩]2월 11일 암호화폐 시총 상위종목 동향

[서울데이터랩]2월 11일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-11 13:46
수정 2026-02-11 13:46
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 9928만 478원으로 거래되고 있으며, 시가총액은 1984조 3629억 원에 달하고 있다. 24시간 동안 -1.74% 하락하였으며, 1시간 등락률은 -0.57%로 단기적으로 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 58조 6564억 원을 기록하고 있다.

이더리움의 현재가는 292만 2157원이며, 시가총액은 352조 6827억 원이다. 24시간 동안 -2.64% 하락하였고, 1시간 등락률은 -0.44%로 역시 하락세가 이어지고 있다. 거래량은 33조 1225억 원이다.

리플은 2044원에 거래되고 있으며, 시가총액은 124조 5341억 원이다. 24시간 동안 -1.98% 하락하였고, 1시간 등락률은 -0.34%로 하락세가 지속 중이다. 거래량은 3조 5296억 원을 기록하고 있다.

비앤비는 현재 89만 8548원으로 거래되며, 시가총액은 122조 5256억 원이다. 24시간 동안 -2.42% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.42%로 하락세가 지속된다. 거래량은 2조 5331억 원이다.



전반적으로 가상자산 시장은 하락세를 보이고 있으며, 단기적인 변동성에 주의하여 투자에 신중을 기할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로