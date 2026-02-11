[서울데이터랩]2월 11일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 9928만 478원으로 거래되고 있으며, 시가총액은 1984조 3629억 원에 달하고 있다. 24시간 동안 -1.74% 하락하였으며, 1시간 등락률은 -0.57%로 단기적으로 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 58조 6564억 원을 기록하고 있다.이더리움의 현재가는 292만 2157원이며, 시가총액은 352조 6827억 원이다. 24시간 동안 -2.64% 하락하였고, 1시간 등락률은 -0.44%로 역시 하락세가 이어지고 있다. 거래량은 33조 1225억 원이다.리플은 2044원에 거래되고 있으며, 시가총액은 124조 5341억 원이다. 24시간 동안 -1.98% 하락하였고, 1시간 등락률은 -0.34%로 하락세가 지속 중이다. 거래량은 3조 5296억 원을 기록하고 있다.비앤비는 현재 89만 8548원으로 거래되며, 시가총액은 122조 5256억 원이다. 24시간 동안 -2.42% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.42%로 하락세가 지속된다. 거래량은 2조 5331억 원이다.전반적으로 가상자산 시장은 하락세를 보이고 있으며, 단기적인 변동성에 주의하여 투자에 신중을 기할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자