[서울데이터랩]2월 10일 암호화폐 시총 상위종목 동향

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 121만 원으로 거래되고 있으며, 시가총액은 2022조 9142억 원에 달한다. 24시간 동안 비트코인은 2.41% 하락했으며, 1시간 동안은 0.82% 하락하여 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 71조 9656억 원이다.이더리움은 현재 300만 4012원에 거래되고 있으며, 시가총액은 362조 5620억 원이다. 24시간 동안 1.61% 하락했으며, 1시간 동안 2.06% 하락하여 하락세가 두드러지고 있다. 거래량은 37조 2695억 원이다.리플은 현재 2089원으로 거래 중이며, 시가총액은 127조 2601억 원이다. 24시간 동안 1.20% 하락했으며, 1시간 동안 0.86% 하락하여 하락세가 이어지고 있다. 거래량은 5조 1836억 원이다.비앤비는 현재 92만 2377원으로 거래되고 있으며, 시가총액은 125조 7749억 원이다. 24시간 동안 1.77% 하락했으며, 1시간 동안 0.77% 하락하여 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 2조 6217억 원이다.한편, 솔라나는 12만 5049원으로 2.08% 하락했다. 시가총액은 70조 9684억 원이다. 트론은 405원으로 0.19% 하락했다. 시가총액은 38조 4423억 원이다. 도지코인은 138원으로 2.37% 하락했다. 시가총액은 23조 2990억 원이다.같은 시각 비트코인 캐시는 76만 2612원으로 1.14% 하락했다. 시가총액은 15조 2466억 원이다. 에이다는 387원으로 2.62% 하락했다. 시가총액은 13조 9815억 원이다. 하이퍼리퀴드는 4만 5004원으로 6.89% 하락했다. 시가총액은 11조 6860억 원이다.한편, 레오는 1만 2530원으로 2.49% 상승했다. 시가총액은 11조 5457억 원이다. 모네로는 49만 6817원으로 2.38% 상승했다. 시가총액은 9조 1646억 원이다. 캔톤 네트워크는 242원으로 1.54% 하락했다. 시가총액은 9조 1502억 원이다.같은 시각 체인링크는 1만 2647원으로 2.22% 하락했다. 시가총액은 8조 9554억 원이다. USD1은 1457원으로 0.03% 하락했다. 시가총액은 7조 8206억 원이다. 다이는 1456원으로 0.02% 하락했다. 시가총액은 7조 8161억 원이다. 스텔라루멘은 230원으로 3.30% 하락했다. 시가총액은 7조 5305억 원이다.전반적인 시장 흐름을 보면, 대부분의 주요 가상자산이 하락세를 보이고 있다. 투자자들은 이러한 시장 불안정성 속에서 신중한 접근이 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자