BTC 약세에도 파라택시스 코리아, BTC 50개 추가 매입… 총 보유량 200개 돌파

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 최초의 기관투자 기반 비트코인(BTC) 트레저리 및 채굴 플랫폼 기업인 파라택시스 코리아가 자사 핵심 전략의 일환으로 비트코인 50개를 추가 매입했다고 밝혔다.이번 추가 매입을 통해 파라택시스 코리아가 보유한 비트코인 총수량은 200개를 넘어섰다. 이는 기업 자산의 상당 부분을 디지털 자산으로 구성하여 장기적인 가치 상승을 도모하는 ‘비트코인 트레저리’ 전략을 본격화한 결과로 풀이된다.파라택시스 코리아는 코스닥 상장사로서 국내외 기관투자자들의 엄격한 투자 기준에 부합하는 비트코인 재무 전략을 제공하고 있다. 특히 경영진이 기관 금융, 디지털 자산, 리스크 관리, 자본 시장 규제 등 각 분야의 전문가들로 구성되어 있어, 제도권 내에서의 안정적인 디지털 자산 운용 역량을 갖췄다는 평가를 받는다.파라택시스 코리아는 이번 추가 매입은 자사의 비트코인 트레저리 전략을 강화하고 기업 가치를 제고하기 위한 결정이라며, 앞으로도 투명하고 체계적인 리스크 관리를 통해 기관급 디지털 자산 플랫폼으로서의 입지를 공고히 할 것이라고 밝혔다.