“유명 연예인들 과거 대량 유출”… 네이버 ‘지식인’ 답변 공개에 사생활 침해 논란

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“유명 연예인들 과거 대량 유출”… 네이버 ‘지식인’ 답변 공개에 사생활 침해 논란

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-02-05 09:40
수정 2026-02-05 09:40
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
네이버 지식iN(지식인) 20주년 캠페인 영상 한 장면.
네이버 지식iN(지식인) 20주년 캠페인 영상 한 장면.


연예인과 인플루언서, 운동선수, 정치인 등 유명인들 일부의 과거 네이버 지식iN(지식인) 답변 기록이 당사자 동의 없이 지난 4일 대중에게 노출되면서 논란이 일었다.

이날 저녁 무렵 네이버 인물 프로필에는 ‘지식인’ 버튼이 새로 추가됐다. 네이버에 이름을 검색했을 때 프로필이 표시되는 유명인의 홈페이지, 소셜미디어(SNS) 등 사이트 옆에 지식인이 새롭게 표시된 것이다.

문제는 2000년대 중반 네이버의 급속한 성장을 이끌 만큼 큰 인기를 누렸던 지식인 서비스는 대부분 이용자들이 익명으로 질문·답변을 달며 활동했다는 점이다.

그런데 이번 업데이트로 특정 인물이 과거 익명으로 단 답변이 고스란히 노출되는 피해가 발생했다. 다만 특정 인물이 지식인에 남긴 질문은 노출되지 않은 것으로 알려졌다.

아이돌 가수 등 네이버 프로필을 소속사에서 관리하는 경우엔 이번 피해를 입지 않았으나, 본인이 직접 프로필을 관리하는 배우와 인플루언서 등의 지식인 노출이 많았던 것으로 전해졌다.

전날부터 현재까지 여러 온라인 커뮤니티에는 연예인 등 유명인의 과거 지식인 답변이 공유되며 사생활 침해가 발생하고 있다. 일부 답변 가운데는 비속어가 포함됐거나 공개적으로 발언하기엔 다소 부적절한 내용 등이 포함된 것으로 알려져 피해 확산이 우려된다.

논란이 일자 네이버는 같은 날 밤 프로필을 원상복구 해 지식인 연결 링크를 없앴다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
네이버가 지식iN 연결 서비스를 중단한 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로