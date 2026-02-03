[서울데이터랩]2월 3일 암호화폐 시총 상위종목 동향

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]2월 3일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-02-03 13:14
수정 2026-02-03 13:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 1410만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2280조 654억 원이다. 24시간 등락률은 3.47% 상승했고, 1시간 등락률은 1.07%를 기록하여 상승세가 지속되고 있음을 보여준다. 거래량은 95조 5549억 원에 달한다.

이더리움은 338만 9742원에 거래되며, 시가총액은 409조 1203억 원이다. 24시간 동안 4.60% 상승했으며, 1시간 등락률은 1.60%로 나타나 단기 상승세를 유지하고 있다. 거래량은 60조 3670억 원이다.

비앤비는 111만 7118원에 거래되고 있으며, 시가총액은 152조 3301억 원이다. 24시간 동안 2.79% 상승했으며, 1시간 등락률은 0.81%로, 상승세가 다소 둔화될 가능성이 있다. 거래량은 3조 8603억 원이다.

리플은 2332원에 거래 중이며, 시가총액은 141조 9576억 원이다. 24시간 동안 2.05% 상승했고, 1시간 등락률은 1.06%로 나타나, 상승세가 유지되고 있다. 거래량은 6조 2975억 원에 이른다.



한편, 솔라나는 4.26% 상승하며 15만 784원에 거래되고 있다. 시가총액은 85조 4085억 원이다. 같은 시각, 도지코인은 4.33% 상승하여 155원에 거래 중이다. 시가총액은 26조 2244억 원이다. 하이퍼리퀴드는 18.64% 급등하며 5만 4878원에 거래되며 시가총액은 16조 5771억 원이다.

같은 시각, 에이다는 4.46% 상승하여 432원에 거래 중이며, 시가총액은 15조 5853억 원이다. 비트코인 캐시는 4.59% 상승하며 77만 941원에 거래되고 있으며, 시가총액은 15조 4107억 원이다. 체인링크는 4.05% 상승하여 1만 4117원에 거래되며, 시가총액은 9조 9964억 원이다.

한편, 모네로는 6.41% 하락하며 54만 5782원에 거래되고 있으며, 시가총액은 10조 679억 원이다. 레오는 0.99% 하락하여 1만 2480원에 거래 중이며, 시가총액은 11조 5028억 원이다. 캔톤 네트워크는 2.67% 상승하여 274원에 거래되고 있으며, 시가총액은 10조 3146억 원이다.

같은 시각, 스텔라루멘은 2.51% 상승하며 257원에 거래되고 있으며, 시가총액은 8조 3876억 원이다. 다이는 0.03% 상승하여 1447원에 거래 중이며, 시가총액은 7조 7673억 원이다. USD1은 0.15% 상승하여 1447원에 거래되고 있으며, 시가총액은 7조 3304억 원이다.

전반적인 시장 흐름을 살펴보면, 주요 가상자산들이 상승세를 보이고 있으나, 일부 자산에서는 하락세도 나타나고 있다. 투자 시에는 변동성이 큰 시장 상황을 고려해 신중한 판단이 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
현재 가상자산 시장의 전반적인 흐름은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로