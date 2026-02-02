[서울데이터랩]비트코인 급락…2월 2일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 주요 가상자산들이 하락세를 보이고 있다.
비트코인은 현재 1억 1110만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2220조 1122억 원이다. 24시간 등락률은 -3.34%로 하락세를 기록했으며, 1시간 등락률은 -0.38%로 하락세가 계속되고 있다. 거래량은 89조 148억 원이다.
이더리움은 현재 326만 5013원에 거래되고 있으며, 시가총액은 394조 666억 원이다. 24시간 등락률은 -8.34%로 큰 하락폭을 보였고, 1시간 등락률은 -0.98%로 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 67조 4993억 원이다.
비앤비는 현재 109만 5011원에 거래되고 있으며, 시가총액은 149조 3157억 원이다. 24시간 등락률은 -4.04%로 하락했으며, 1시간 등락률은 -1.13%로 하락세가 유지되고 있다. 거래량은 5조 977억 원이다.
리플은 현재 2303원에 거래되고 있으며, 시가총액은 140조 1524억 원이다. 24시간 등락률은 -5.18%로 하락세를 보였으며, 1시간 등락률은 -0.52%로 하락세가 이어지고 있다. 거래량은 6조 4806억 원이다.
한편, 솔라나는 14만 5717원에 거래되며 24시간 등락률 -4.68%를 기록했다. 거래량은 9조 3662억 원이다. 같은 시각 트론은 412원에 거래되며 24시간 등락률 -1.04%를 보였다. 거래량은 1조 1356억 원이다. 도지코인은 150원에 거래되며 24시간 등락률 -1.72%를 기록했고, 거래량은 2조 5240억 원이다.
에이다는 417원에 거래되며 24시간 등락률 -3.24%를 보였다. 거래량은 1조 2366억 원이다. 같은 시각 비트코인 캐시는 74만 2663원에 거래되며 24시간 등락률 -1.55%를 기록했다. 거래량은 1조 1108억 원이다. 하이퍼리퀴드는 4만 6605원에 거래되며 24시간 등락률 1.56%를 기록했다. 거래량은 9790억 8565만 원이다.
레오는 1만 2700원에 거래되며 24시간 등락률 0.28%를 기록했다. 거래량은 69억 2597만 원이다. 같은 시각 모네로는 58만 7548원에 거래되며 24시간 등락률 -11.34%를 보였다. 거래량은 1892억 7894만 원이다. 캔톤 네트워크는 268원에 거래되며 24시간 등락률 2.99%를 기록했다. 거래량은 454억 4935만 원이다.
체인링크는 1만 3670원에 거래되며 24시간 등락률 -6.58%를 보였다. 거래량은 1조 6184억 원이다. 같은 시각 스텔라루멘은 253원에 거래되며 24시간 등락률 -3.84%를 기록했다. 거래량은 2783억 3762만 원이다. 다이는 1458원에 거래되며 24시간 등락률 0.01%를 보였다. 거래량은 2686억 229만 원이다. 지캐시는 44만 1807원에 거래되며 24시간 등락률 -0.57%를 기록했다. 거래량은 6534억 2819만 원이다.
전반적으로 가상자산 시장이 하락세를 보이고 있으며, 투자자들은 시장의 변동성에 주의를 기울일 필요가 있다.
