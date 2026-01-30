“스포츠팬 공략”…네이버, 동계올림픽 특집페이지 개설

2026 밀라노 올림픽

2026 밀라노 올림픽
“스포츠팬 공략”…네이버, 동계올림픽 특집페이지 개설

장진복 기자
장진복 기자
입력 2026-01-30 11:33
수정 2026-01-30 11:33
이미지 확대
네이버가 동계올림픽 특집페이지를 오픈했다. 네이버 제공
네이버가 동계올림픽 특집페이지를 오픈했다. 네이버 제공


네이버가 다음달 6일 개막하는 ’2026 밀라노 코르티나 동계 올림픽’을 즐길 수 있는 색다른 시청 경험을 제공한다.

네이버는 ‘2026 밀라노 코르티나 동계올림픽’ 특집 페이지를 지난 29일 오픈했다고 30일 밝혔다.

올림픽 기간 중 네이버는 네이버 스포츠, 치지직에서 쇼트트랙, 스피드스케이팅, 봅슬레이, 컬링, 피겨스케이팅 등 전종목, 전경기를 안정적으로 생중계할 예정이다. 인기 스트리머의 이탈리아 현장 스트리밍, 전현직 선수 합방 등 다양한 프리뷰, 리뷰, 생중계 콘텐츠도 선보인다.

네이버는 동계올림픽 일정, 결과 제공과 함께 주요 경기 결과, 이슈를 한눈에 요약 제공하고 관련 영상, 클립, 중계로 이어지는 인공지능(AI)브리핑도 제공한다. 이와 함께 전날 밤, 새벽 경기 결과와 메달 집계 등을 실시간으로 전달한다. 올림픽 개막식, 폐막식 및 주요 이벤트 일정에 네이버앱 메인 스페셜 로고도 선보일 계획이다.

네이버 스포츠＆엔터서비스 주건범 리더는 “앞으로도 대국민 대상 안정적인 경기 중계와 더불어 참여, 소통, 팬덤 중심의 진화한 콘텐츠 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.
장진복 기자
