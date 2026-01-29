[서울데이터랩]1월 29일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 2531만 원으로 거래되고 있으며 시가총액은 2503조 9793억 원에 달한다. 24시간 등락률은 -1.27%로 하락세를 보였으나, 1시간 등락률은 0.14%로 소폭 상승했다. 이는 단기적인 반등 가능성을 시사한다. 거래량은 61조 5255억 원을 기록했다.이더리움은 420만 2011원에 거래되고 있으며, 시가총액은 507조 1589억 원이다. 24시간 동안 -1.80% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.23%로 하락세가 지속될 가능성이 있다. 거래량은 33조 2465억 원으로 집계됐다.리플은 2671원에 거래되고 있으며, 시가총액은 162조 5846억 원이다. 24시간 등락률은 -1.35%로 하락했으나, 1시간 등락률은 0.11%로 소폭 상승세를 보였다. 거래량은 3조 4750억 원이다.한편, 솔라나는 17만 5254원에 거래되며 -3.09% 하락했다. 시가총액은 99조 2274억 원이다. 같은 시각 트론은 419원으로 0.30% 상승했으며, 거래량은 8451억 3930만 원이다.도지코인은 174원에 거래되며, -1.85% 하락했다. 시가총액은 29조 3473억 원이다. 에이다는 500원에 거래되며 -1.66% 하락했으며, 거래량은 7061억 1894만 원이다.비트코인 캐시는 82만 8435원으로 -2.90% 하락했으며, 시가총액은 16조 5581억 원이다. 하이퍼리퀴드는 4만 5326원에 거래되며 -5.42% 하락했다. 거래량은 1조 910억 원이다.모네로는 67만 3993원에 거래되며 1.19% 상승했다. 시가총액은 12조 4329억 원이다. 레오는 1만 3151원으로 0.17% 상승했으며, 거래량은 13억 2554만 원이다.체인링크는 1만 6583원에 거래되며 -2.81% 하락했다. 시가총액은 11조 7427억 원이다. 스텔라루멘은 294원으로 -0.55% 하락했으며, 거래량은 1806억 8920만 원이다.캔톤 네트워크는 234원에 거래되며 3.94% 상승했다. 시가총액은 8조 8151억 원이다. 같은 시각 지캐시는 51만 9042원으로 -7.67% 하락했고, 거래량은 6937억 2943만 원이다. 다이는 1424원에 거래되며 -0.03% 하락했다. 시가총액은 7조 6454억 원이다.전반적으로 가상자산 시장은 하락세를 보이고 있으며, 일부 종목은 소폭 반등 가능성을 보인다. 투자자들은 변동성이 큰 시장 상황을 주의 깊게 관찰할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자