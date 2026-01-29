[서울데이터랩]1월 29일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[서울데이터랩]1월 29일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-29 14:29
수정 2026-01-29 14:29
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 2531만 원으로 거래되고 있으며 시가총액은 2503조 9793억 원에 달한다. 24시간 등락률은 -1.27%로 하락세를 보였으나, 1시간 등락률은 0.14%로 소폭 상승했다. 이는 단기적인 반등 가능성을 시사한다. 거래량은 61조 5255억 원을 기록했다.

이더리움은 420만 2011원에 거래되고 있으며, 시가총액은 507조 1589억 원이다. 24시간 동안 -1.80% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.23%로 하락세가 지속될 가능성이 있다. 거래량은 33조 2465억 원으로 집계됐다.

리플은 2671원에 거래되고 있으며, 시가총액은 162조 5846억 원이다. 24시간 등락률은 -1.35%로 하락했으나, 1시간 등락률은 0.11%로 소폭 상승세를 보였다. 거래량은 3조 4750억 원이다.



한편, 솔라나는 17만 5254원에 거래되며 -3.09% 하락했다. 시가총액은 99조 2274억 원이다. 같은 시각 트론은 419원으로 0.30% 상승했으며, 거래량은 8451억 3930만 원이다.

도지코인은 174원에 거래되며, -1.85% 하락했다. 시가총액은 29조 3473억 원이다. 에이다는 500원에 거래되며 -1.66% 하락했으며, 거래량은 7061억 1894만 원이다.

비트코인 캐시는 82만 8435원으로 -2.90% 하락했으며, 시가총액은 16조 5581억 원이다. 하이퍼리퀴드는 4만 5326원에 거래되며 -5.42% 하락했다. 거래량은 1조 910억 원이다.

모네로는 67만 3993원에 거래되며 1.19% 상승했다. 시가총액은 12조 4329억 원이다. 레오는 1만 3151원으로 0.17% 상승했으며, 거래량은 13억 2554만 원이다.

체인링크는 1만 6583원에 거래되며 -2.81% 하락했다. 시가총액은 11조 7427억 원이다. 스텔라루멘은 294원으로 -0.55% 하락했으며, 거래량은 1806억 8920만 원이다.

캔톤 네트워크는 234원에 거래되며 3.94% 상승했다. 시가총액은 8조 8151억 원이다. 같은 시각 지캐시는 51만 9042원으로 -7.67% 하락했고, 거래량은 6937억 2943만 원이다. 다이는 1424원에 거래되며 -0.03% 하락했다. 시가총액은 7조 6454억 원이다.

전반적으로 가상자산 시장은 하락세를 보이고 있으며, 일부 종목은 소폭 반등 가능성을 보인다. 투자자들은 변동성이 큰 시장 상황을 주의 깊게 관찰할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
