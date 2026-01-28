LG유플, 3만명 범죄 피해 보호… 예방성과 환산 땐 1조 8000억원

2026-01-29 B3면

LG유플러스가 지난해 보이스피싱 범죄 위험에 처했던 고객 3만명 이상을 보호했다고 28일 밝혔다.LG유플러스는 국내 통신사 중 유일하게 인공지능(AI) 기반 대내외 데이터 통합 분석·대응 체계인 ‘고객피해방지 분석시스템’을 통해 보이스피싱·스미싱 범죄 조직이 운영하는 악성 앱 제어 서버를 추적하고 있다.지난해 2월부터 악성 앱 제어 서버 800여개를 추적·분석했으며, 실제 악성 앱 설치로 서버에 접속한 흔적이 있는 고객 3만 3000여명을 확인해 경찰에 관련 정보를 전달했다. 예방 성과를 금액으로 환산하면 약 1조 8000억원에 달한다고 업체 측은 밝혔다.