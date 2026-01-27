[서울데이터랩]1월 27일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인, 이더리움, 비앤비, 리플이 주요 상승세를 보이고 있다. 현재 비트코인은 1억 2829만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2563조 5241억 원이다. 24시간 동안 1.75% 상승했으며, 1시간 등락률은 -0.12%로 단기적으로 조정될 가능성이 있다. 거래량은 58조 7900억 원에 달한다.
이더리움은 425만 1952원으로 거래되고 있으며, 시가총액은 513조 1868억 원이다. 24시간 등락률은 3.33%로 비교적 높은 상승세를 보였으나, 1시간 등락률은 -0.12%로 조정세가 나타날 수 있다. 거래량은 38조 7811억 원이다.
비앤비는 127만 9222원에 거래되고 있으며, 시가총액은 174조 4352억 원이다. 24시간 동안 1.99% 상승했으며, 1시간 등락률은 -0.05%로 단기적으로 안정적인 흐름을 보인다. 거래량은 2조 8890억 원이다.
리플은 2761원에 거래되고 있으며, 시가총액은 168조 234억 원이다. 24시간 등락률은 2.30%로 상승세를 보이고 있으며, 1시간 등락률은 -0.20%로 소폭 조정될 가능성이 있다. 거래량은 3조 9095억 원이다.
한편, 솔라나는 17만 9994원으로 2.63% 상승했다. 거래량은 5조 5550억 원이다. 같은 시각 트론은 427원으로 -0.23% 하락했다. 거래량은 6575억 1422만 원이다. 도지코인은 177원으로 1.37% 상승했다. 거래량은 1조 5047억 원이다.
같은 시각 에이다는 510원으로 2.41% 상승했다. 거래량은 6665억 9790만 원이다. 비트코인 캐시는 85만 8747원으로 3.43% 상승했다. 거래량은 4775억 2437만 원이다. 모네로는 67만 6878원으로 3.69% 상승했다. 거래량은 1876억 5536만 원이다.
같은 시각 체인링크는 1만 7341원으로 2.67% 상승했다. 거래량은 4610억 1079만 원이다. 레오는 1만 3291원으로 0.70% 상승했다. 거래량은 9억 9579만 원이다. 하이퍼리퀴드는 3만 7733원으로 19.08% 상승했다. 거래량은 5538억 3810만 원이다.
같은 시각 스텔라루멘은 300원으로 1.09% 상승했다. 거래량은 1736억 3336만 원이다. 지캐시는 53만 954원으로 6.49% 상승했다. 거래량은 7049억 2568만 원이다. 캔톤 네트워크는 219원으로 2.35% 상승했다. 거래량은 226억 3485만 원이다. 수이는 2091원으로 1.47% 상승했다. 거래량은 8648억 6642만 원이다.
전반적으로 시장은 상승세를 유지하고 있으나, 단기적으로 변동성이 있을 수 있다. 투자 시 주의가 필요하다.
