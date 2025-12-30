초거대부터 고난도 추론까지… 한국형 ‘소버린 AI’ 각축전

5개사, 독자 AI 모델 첫 성과 공개

이미지 확대 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 30일 서울 강남구 코엑스 오디토리움에서 개최한 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 프로젝트’ 1차 발표회에서 참관객들이 SK텔레콤의 AI 모델 ‘A.X K1’을 체험하려 줄을 서고 있다.

2025-12-31 2면

국가 주도의 ‘소버린 AI’를 둘러싼 기업 간 경쟁이 본격화됐다. 국가대표 인공지능(AI) 자리를 두고 각축전에 돌입한 5개 정예팀(네이버클라우드·SK텔레콤·LG AI연구원·업스테이지·NC AI)은 30일 서울 강남 코엑스 오디토리움에서 열린 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 1차 발표회에서 초대규모 모델, 효율 중심 설계, 산업 현장 적용 등 서로 다른 전략을 앞세워 한국형 AI 모델을 제시했고 1000여명의 관람객들은 연신 탄성을 내뱉었다.시선이 가장 집중된 발표는 SK텔레콤이었다. 도입 영상에 ‘페이커’가 등장하자 객석은 환호했다. 이어 공개된 ‘A.X K1’이 매개변수 500B(5000억원) 규모라는 설명이 나오자 분위기는 한층 달아올랐다. 발표 말미엔 최태원 SK그룹 회장이 영상 메시지로 “우리말의 모델이 없으면 주도권을 가질 수 없다”며 독자 AI의 필요성을 강조했다.네이버클라우드는 옴니모달 AI 모델 2종을 공개했다. 국내 최초로 텍스트·이미지·음성을 하나의 구조에서 함께 학습한 8B 규모의 네이티브 옴니모달 모델과 여기에 추론 및 도구 활용을 결합한 32B 모델이다. 네이버클라우드는 이들 모델을 토대로 추후 ‘초대규모 옴니모달 파운데이션 모델’을 선보인 뒤 산업·서비스별로 특화된 버티컬 AI로 확장한다는 계획이다.LG AI연구원은 규모보다 ‘질’을 내세웠다. 236B급 ‘K-엑사원’을 통해 고난도 추론과 판단 능력을 강조하며, 글로벌 오픈 웨이트 목표 모델 대비 평균 성능을 웃돌았다는 수치를 제시했다. 단순한 크기 경쟁이 아니라 실제 운영 가능한 프런티어 AI를 지향한다는 메시지다.유일한 스타트업인 업스테이지는 효율과 책임을 강조했다. 김성훈 업스테이지 대표는 “이건 투자 실험이 아니라 여러분들의 세금으로 하는 일”이라며 “목표는 분명하다. 글로벌 3강에 들어가는 것”이라고 밝혔다. 100B급 ‘솔라 오픈’을 출발점으로 단계적 확장을 예고했다.산업 현장성을 전면에 내세운 NC AI는 이연수 대표가 직접 나서 제조·국방·게임 등 실제 현장 적용을 전제로 한 100B급 ‘VAETKI’와 단계적 고도화 로드맵을 제시하며 도메인 중심 전략을 분명히 했다.이날 공개된 국내 모델들의 성과는 글로벌 AI 평가 지표에서도 일정 부분 확인됐다. 글로벌 AI 성능 평가 기관 ‘아티피셜 애널리시스’의 인텔리전스 지수에 따르면 네이버클라우드의 고성능 추론 모델은 44점을 기록했고 LG AI연구원의 엑사원 4.0은 43점, 업스테이지 모델은 38점으로 집계됐다. 최상위권에는 각각 73점을 기록한 구글의 ‘제미나이 3 프로’와 오픈AI의 ‘챗GPT 5’가 자리하고 있다. 이런 격차에도 이번 프로젝트는 단기 순위 경쟁이 아니라 데이터 주권과 산업 적용력을 포함한 ‘소버린 AI’의 기반을 쌓는 과정에 가깝다는 게 중론이다.과기정통부는 1차 평가 결과를 내년 1월 중 발표할 예정이다. 5개 정예팀 가운데 한 곳이 1차 평가에서 탈락하며, 이후 최종 1~2개 팀이 남을 때까지 약 6개월 주기로 경쟁이 이어진다.