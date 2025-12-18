천안시, 250억 펀드 결성…AI 등 유망 창업기업 육성

방금 들어온 뉴스

천안시, 250억 펀드 결성…AI 등 유망 창업기업 육성

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-12-18 15:49
수정 2025-12-18 15:49
충남 천안시는 18일 펀드 운용사인 안다아시아벤처스와 스타트업 육성을 위한 250억원 규모의 ‘케이비-안다 딥테크 벤처투자조합(4호 펀드)’를 결성했다고 밝혔다.

이번 펀드는 정부가 선정한 인공지능(AI), 반도체, 첨단 모빌리티 등 12대 국가전략기술 분야 유망 창업 기업 발굴·육성을 위해 조성하는 투자 기금이다.

시는 천안과학산업진흥원을 통해 펀드 출자자(LP)로 2027년까지 7억원을 출자해 250억원 규모 펀드를 조성한다.

스타트업 지원은 출자금의 2.5배 이상이다.

김석필 천안시장 권한대행은 “4호 펀드 결성은 천안시가 국가전략기술산업이라는 미래 성장 분야로 도약하기 위한 중요 출발점”이라며 “지속적 투자 생태계 조성으로 미래 산업을 선도하는 창업 도시로 성장하겠다”고 말했다.
천안 이종익 기자
