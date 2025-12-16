카카오톡 친구목록 첫 화면에 복원…“친구목록·소식 선택 가능”

이미지 확대 카카오톡. 닫기 이미지 확대 보기 카카오톡.

이미지 확대 카카오톡 친구목록 복원 업데이트. 애플 앱스토어 캡처 닫기 이미지 확대 보기 카카오톡 친구목록 복원 업데이트. 애플 앱스토어 캡처

이미지 확대 카카오톡 친구목록 복원 업데이트. 닫기 이미지 확대 보기 카카오톡 친구목록 복원 업데이트.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

카카오톡 친구탭 첫 화면에 친구목록이 돌아온다.카카오는 카카오톡 친구탭에서 친구목록을 기본화면으로 바로 볼 수 있는 업데이트를 진행한다고 16일 밝혔다.이에 따라 카카오가 지난 9월 대대적인 개편을 발표하며 적용된 격자식 피드 형태의 친구탭이 석달 만에 친구목록 형식으로 복원된다.이번 업데이트로 카카오톡 상단에 ‘친구’와 ‘소식’ 두 가지 옵션이 분리돼 제공되고, 이용자가 이를 선택해 사용할 수 있다.친구 옵션에선 친구목록을 볼 수 있고, 소식 옵션에선 피드형으로 친구 소식 확인이 가능한 식이다.카카오는 이번 업데이트에서 친구탭 첫 화면 친구목록 복원 외에도 다양한 변화를 반영했다.먼저 채팅 목록에서 폴더 추가를 할 수 있는 다른 방법을 내놨다.모바일에서 채팅방을 길게 누르거나 PC에서 채팅방 우클릭을 하면 바로 폴더에 채팅방을 추가할 수 있다.또 안 읽은 대화 메시지 요약의 경우 기존 1개 채팅방만 가능했지만 이번 업데이트로 최대 5개까지 요약할 수 있도록 확대됐다.실험실에서는 채팅방 입력창 옆 플러스 버튼을 리스트형을 바꿀 수 있도록 했다.리스트형을 사용하면 맨 위 사진과 동영상이 바로 보여 앨범을 열지 않고 빠르게 사진이나 영상을 선택해 전송할 수 있다.이와 함께 오픈채팅방에서 방장이 방 전체의 입장과 퇴장 표시를 관리할 수 있게 됐고, 전송 버튼을 길게 눌러 메시지 일부를 가리는 ‘스포 방지’ 기능을 사용할 수 있게 됐다.이날 현재 애플 앱스토어에는 최신 업데이트가 적용됐고, 안드로이드 플레이스토어에는 곧 순차 적용될 예정이다.앞서 카카오는 지난 9월 23일 대대적인 카카오톡 업데이트를 발표하면서 친구목록 대신 친구들의 소식을 격자식 피드형으로 보여주는 첫 화면을 선보였다가 거센 반발을 불렀다.이용자 입장에서 카카오톡의 본질적 기능인 메신저 기능을 등한시하고 인스타그램 등 소셜미디어(SNS) 피드처럼 개편되면서 ‘굳이 보고 싶지 않은 사람의 일상을 카카오톡에서 봐야 하느냐’ 등의 불만이 터져 나왔다.미성년자에게 숏폼 콘텐츠를 무분별하게 노출한다는 지적도 이어졌다.이용자들은 카카오톡을 업데이트 이전 버전으로 돌리는 ‘롤백’을 요구하며 플랫폼별 앱마켓에 ‘1점 리뷰’를 쏟아냈다.