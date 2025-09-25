K게임 ‘도쿄 쇼’ 총출동… 서브컬처 본고장 日 게이머들 홀린다

3N 포함 대형사 ‘TGS 2025’ 집결

25일부터 나흘 간 일본 치바 마쿠하리 멧세에서 ‘도쿄 게임쇼 2025’가 열리는 가운데 엔씨소프트가 24일 신작 게임 ‘리밋 제로 브레이커스’ 행사장을 마련했다.

엔씨소프트 제공 닫기 이미지 확대 보기 25일부터 나흘 간 일본 치바 마쿠하리 멧세에서 ‘도쿄 게임쇼 2025’가 열리는 가운데 엔씨소프트가 24일 신작 게임 ‘리밋 제로 브레이커스’ 행사장을 마련했다.

엔씨소프트 제공

이미지 확대 스마일게이트의 ‘카오스 제로 나이트메어’와 ‘미래시: 보이지 않는 미래’의 이미지.

스마일게이트 제공 닫기 이미지 확대 보기 스마일게이트의 ‘카오스 제로 나이트메어’와 ‘미래시: 보이지 않는 미래’의 이미지.

스마일게이트 제공

이미지 확대 넷마블이 개발 중인 게임 ‘일곱 개의 대죄: 오리진’과 ‘몬길: 스타 다이브’의 이미지.

넷마블 제공 닫기 이미지 확대 보기 넷마블이 개발 중인 게임 ‘일곱 개의 대죄: 오리진’과 ‘몬길: 스타 다이브’의 이미지.

넷마블 제공

2025-09-25 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

25일 개막하는 아시아 최대 게임 전시회인 ‘도쿄게임쇼(TGS) 2025’에 국내 게임업계를 대표하는 ‘3N’(넥슨·넷마블·엔씨소프트)을 비롯해 스마일게이트, 컴투스, 펄어비스 등 대형 게임사들이 총출동하며 일본 시장 공략에 속도를 낸다.한국 게임사들의 이번 행보는 단순히 글로벌 무대에 참여하는 차원을 넘어선다. 일본은 세계 3위 규모의 게임 시장이자 서브컬처(애니메이션·만화풍 세계관 기반 게임)의 본고장으로, 현지 게이머들의 취향과 트렌드를 겨냥한 전략적 신작이 요구된다. 업계는 신작 공개와 체험 부스를 통해 팬덤을 넓히고, MMORPG(다중접속역할수행게임) 일변도에서 벗어나 다양한 장르로 경쟁력을 입증하겠다는 계획이다.스마일게이트는 차세대 지식재산(IP) ‘카오스 제로 나이트메어’와 내년 출시 예정작 ‘미래시: 보이지 않는 미래’를 앞세워 서브컬처 팬심을 노린다. 엔씨소프트는 전문 개발사와 협업한 액션 RPG ‘리밋 제로 브레이커스’를, 컴투스는 애니메이션 IP 기반 RPG ‘도원암귀 크림슨 인페르노’를 공개하며 현지 취향을 공략한다.넷마블은 글로벌 흥행작 ‘일곱 개의 대죄’를 활용한 ‘오리진’을 일본에서 첫 시연하고, 신작 ‘몬길: 스타 다이브’를 함께 선보인다. 넥슨은 슈팅 RPG(역할수행게임) ‘퍼스트 디센던트’로 단독 부스를 차려 글로벌 이용자와 교감에 나서고, 펄어비스는 자체 엔진으로 구현한 대작 ‘붉은사막’을 통해 콘솔 강국 일본 시장을 정면으로 공략한다.이러한 도전은 정부가 게임을 국가 핵심 산업으로 키우겠다는 의지와도 맞물린다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 24일 게임업계 간담회에서 “K-게임이 K-컬처 300조원 시대를 여는 선도적 주역이 될 수 있게 하겠다”며 세제 지원과 투자 확대 등을 약속했다. 게임은 이미 정보통신기술(ICT) 수출에서도 주력 품목으로 자리 잡았다. 과학기술정보통신부에 따르면 올해 상반기 ICT 서비스 수출액은 63억 7000만 달러(약 8조 8900억원)로, 이 중 게임 소프트웨어가 28억 4000만 달러를 기록하며 전체의 44%를 차지했다.국내 최대 게임쇼인 ‘지스타 2025’도 오는 11월 부산에서 개막을 앞두고 있어 한국 게임업계의 글로벌 행보는 연말까지 이어질 것으로 보인다.