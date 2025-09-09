해경, AI로 中 불법조업 어선 단속

내년 32억 투입해 ‘예측모델’ 개발

위험도 수치화해 선제 대응 가능

2025-09-09 18면

해양경찰청이 중국 불법조업 어선 단속에 활용할 인공지능(AI) 예측 기술 개발에 착수한다. 이르면 2027년부터 연간 10만척 이상의 불법 조업 어선이 출몰하는 해상 치안 현장에 AI가 본격 도입될 전망이다.8일 정부에 따르면 내년도 예산안에 해경이 불법조업 어선 단속에 활용할 ‘AI 기반 불법조업 예측 차단 플랫폼 구축’ 예산 32억원이 반영됐다. 해경의 중국 불법어선 단속 건수는 2022년 2186건에서 지난해 4081건으로 2년 만에 2배 가까이 급증했지만, 불법 출몰 건수를 감안하면 역부족이다.해경은 내년부터 해양수산부와 기상청, 수협 등 복수 기관이 가지고 있는 선박·조업 허가·불법 조업이력·기상·어장 정보 등 40여종의 데이터를 표준화해 ‘통합 데이터 허브’를 구축할 방침이다. 이를 토대로 AI 불법 조업 예측모델과 AI 경비함정 순찰·경로서비스 모델 등을 개발해 해역을 격자 단위로 나눠 불법 조업 위험도를 수치·시각화한다는 구상이다.현재 해경의 불법 조업 단속은 정해진 경로를 따라 순찰하다가 불법 어선을 현장에서 발견하거나 신고를 접수하면 단속에 나서는 ‘후속 대응’ 위주다. 하지만 AI 기술이 적용되면 불법 조업 예상 위치도와 위험 해역 우선순위에 따라 경비함정의 순찰 거리를 최소화하면서도 발견 확률은 높아지는 ‘선제 순찰’이 가능해질 전망이다.해경 관계자는 “최근 불법 조업 어선들은 집단화는 물론, 선박 식별 장치를 위변조하고 비밀 어창을 활용하는 등 지능화 추세라서 강력한 선제 대응이 필요한 상황”이라며 “AI라는 ‘지능형 참모’와 함께 더욱 효율적으로 순찰하는 스마트 해경으로 거듭나겠다”고 밝혔다.