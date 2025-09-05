삼성, 모토로라 밀려 2분기 폴더블폰 3위…‘갤폴7’이 3분기 뒤집을까

이미지 확대 갤럭시 Z7 시리즈. 삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 갤럭시 Z7 시리즈. 삼성전자 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자가 지난 2분기 세계 폴더블 스마트폰 시장에서 모토로라에 밀려 3위를 차지했다.5일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 모토로라는 최신 ‘레이저 60’ 시리즈 판매 호조로 세계 폴더블폰 시장 점유율 28%를 차지하며 2위로 올랐다. 이는 지난해 2분기 점유율 14%의 두 배다.카운터포인트리서치는 “모토로라의 최신 시리즈 판매 호조로 미국 폴더블 스마트폰 출하량이 3배 가까이 증가했고, 전체 폴더블 출하량이 지난해 같은 기간보다 45% 급증했다”고 분석했다.1위는 점유율 45%를 차지한 화웨이였다. 전년 동기 대비 점유율이 13%포인트 뛰었다. 반면 삼성전자는 지난해 2분기 21%에서 올해 9%로 12%포인트 떨어지며 3위에 그쳤다.다만 이번 결과는 삼성전자가 ‘갤럭시 Z7 시리즈’를 내놓은 7월 이전 결과여서 3분기에는 판도가 뒤집힐 가능성이 크다. 박진석 책임연구원은 “갤럭시 폴드7은 같은 기간 갤럭시 폴드6 대비 판매량이 2배 이상 증가했다. 3분기에는 삼성이 강력한 실적을 기록할 것”이라고 내다봤다.