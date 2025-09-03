[포토] 인간과 휴머노이드 로봇의 행동 동기화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[포토] 인간과 휴머노이드 로봇의 행동 동기화

입력 2025-09-03 14:51
수정 2025-09-03 14:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0


산업통상자원부는 3∼5일 서울 강서구 코엑스 마곡 컨벤션센터에서 ‘제1회 산업 AI 엑스포’를 개최한다.

‘인공지능(AI)과 산업의 융합, 새로운 산업혁명을 이끌다’를 주제로 열리는 이번 행사에는 엔비디아, 마이크로소프트(MS) 등 글로벌 빅테크를 비롯해 HD현대, LG CNS 등 100여개 기업이 참가한다.

이들 기업은 자동차, 조선, 전자, 배터리 등 산업 분야에서 AI가 적용된 다양한 신제품 등 최신 AI 설루션을 선보인다.

국내외 산업 AI 수요·공급 기업 간 비즈니스 미팅, 기업설명(IR)·피칭 등 사업 기회 발굴을 지원하며 국내외 AI 전문가들이 참여하는 기술 세미나. 우수사례 발표 등 정보 교류와 네트워킹 프로그램도 진행된다.

행사 기간 산업부 국가기술표준원은 자동차모빌리티산업협회, 반도체산업협회, 조선해양플랜트협회, 바이오협회 등 주요 10대 업종 협회와 ‘수요 기반 제조 데이터 활용 업무협약(MOU)’을 체결한다.



이를 통해 기업들이 자율적으로 제조 데이터를 공유하는 플랫폼인 ‘한국형 매뉴팩처링-X’ 구축에 속도를 내고 제조 데이터 표준 마련에 나설 계획이다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로