카톡이 인스타처럼 바뀐다? “카톡 친구 2000명 넘는데” 우려 나왔다

카카오톡, 내달부터 개편…SNS로 변모

전화번호부 같은 ‘친구’ 탭, ‘피드’ 화면으로

“메신저에 지나친 기능 불편” 우려도

이미지 확대 카카오톡 '친구' 탭(왼쪽)은 등록한 대화 상대의 이름과 프로필 사진을 나열하는 전화번호부 형식이다. 카카오는 이를 인스타그램 피드 화면(오른쪽)처럼 대화 상대가 올린 사진 등 콘텐츠를 모아 보여주는 형식으로 개편한다. 자료 : 카카오톡·인스타그램

이미지 확대 24시간 동안 자신이 선택한 대화 상대에게만 콘텐츠를 노출하는 카카오톡 '펑' 서비스. 자료 : 카카오톡

‘국민 모바일 메신저’ 카카오톡의 초기 화면인 ‘친구’ 탭이 15년만에 개편되는 것으로 알려졌다. 스마트폰의 전화번호부 형식에서 등록된 사람들의 게시물을 보여주는 형식으로 바뀌는 것인데, 이용자들을 좀더 붙잡으려는 전략이지만 현재의 형식에 익숙한 이용자들이 불편을 겪을 수 있다는 우려도 나온다.카카오는 20일 “다음달부터 순차적으로 카카오톡 탭 개편을 진행할 예정”이라고 밝혔다. 이번 개편의 일환으로 카카오톡의 ‘친구’ 탭은 인스타그램 화면처럼 바뀐다. 현재는 등록된 대화 상대의 이름과 프로필 사진을 한줄로 나열하는 형식인데, 대화 상대가 공유한 사진이나 단체 대화방에서 공유된 영상 등 콘텐츠를 인스타그램의 ‘피드’ 화면처럼 보여주게 된다는 설명이다.앞서 정신아 카카오 최고경영자(CEO)는 지난 7일 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 카카오톡 친구 탭에 대해 “단순한 친구 목록에서 일상을 공유하는 서비스로 변화할 예정”이라면서 “피드 형태로 친구들이 공유한 일상 관련 콘텐츠를 모아 보여줄 것”이라고 밝힌 바 있다.정 CEO의 설명대로 친구 탭이 개편될 경우 이는 카카오톡이 출시된 2010년 이후 15년 만의 ‘대수술’이다. 카카오는 다음 달 열리는 연례 개발자 콘퍼런스 ‘이프 카카오’에서 구체적인 내용을 공개할 것으로 전해졌다.카카오가 이같은 개편에 나선 것은 카카오톡에서 이탈하는 이용자들을 붙잡기 위한 시도로 풀이된다. ‘Z세대’를 중심으로 카카오톡 대신 인스타그램 DM(다이렉트 메시지)를 이용하는 추세가 확산되는 등 카카오톡 이용 시간이 줄자, 대화 상대가 올리는 콘텐츠를 전면 배치해 이용 시간을 늘리려는 것이다.이같은 개편을 통해 카카오는 이용자들의 앱 내 체류 시간 확대와 이를 통한 광고 매출 증대를 기대할 수 있을 것으로 보인다.그러나 이용자들 사이에서는 “모바일 메신저에 너무 많은 기능이 추가돼 불편해질 것”이라는 우려가 터져나온다.이같은 소식이 알려지자 온라인 커뮤니티에서는 “메신저로는 메시지만 보내고 싶다. 그 이상의 기능은 필요 없다”, “관심도 없는 대화 상대의 콘텐츠를 억지로 보고 싶지 않다”, “제발 친구 탭의 형식을 선택할 수 있게 해달라” 등의 불만이 쏟아져나왔다.이용자가 콘텐츠를 보고 싶은 상대를 ‘팔로우’하고 자신의 취향이나 선호에 따라 피드에 노출되는 상대를 정리할 수 있는 인스타그램과 달리, 카카오톡은 장기간에 걸쳐 휴대전화에 전화번호를 저장해 온 이용자들의 프로필이 모두 노출되는 구조다. 이같은 SNS와 모바일 메신저의 차이를 어떻게 고려해 화면을 개편할지에 대해서는 알려지지 않았다.회사원 김모(39)씨는 “타인의 일상을 매일 무수히 접하는 소셜미디어(SNS)가 싫어 인스타그램을 하지 않으며, 직장 생활을 오래 한 탓에 스마트폰에 저장된 전화번호가 2000여개”라며 “업무 때문에 어쩔 수 없이 붙들고 있는 카카오톡에서 2000여명이 올리는 콘텐츠를 보는 상황은 없었으면 좋겠다”고 말했다.카카오 내부에서도 이같은 이용자들의 불편을 우려하는 목소리가 나오고 있다고 조선일보는 전했다. 앞서 카카오는 지난 2023년 인스타그램의 ‘스토리’ 기능과 유사하게 24시간 동안 자신이 선택한 대화 상대에게만 콘텐츠를 노출하는 ‘펑’ 기능을 내놓았지만 주목받지 못했다.