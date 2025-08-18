‘킥복싱 로봇’ 中서 한판 승부

입력 2025-08-17 23:43
수정 2025-08-17 23:43
‘킥복싱 로봇’ 中서 한판 승부 중국 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열린 ‘세계 휴머노이드 로봇 올림픽’에서 16일(현지시간) 인간과 비슷한 형태의 휴머노이드 로봇이 킥복싱 경기를 하고 있다. 지난 14일부터 17일까지 4일간 열린 이번 대회에서는 중국 1위 로봇업체 유니트리의 H1 로봇이 1500m 경주에서 6분 35초로 우승하며 기술력을 과시했다.
베이징 EPA 연합뉴스


2025-08-18 18면
