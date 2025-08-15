‘특허 침해 논란’ 애플워치 혈중산소 측정 기능, 22개월만에 재도입

방금 들어온 뉴스

‘특허 침해 논란’ 애플워치 혈중산소 측정 기능, 22개월만에 재도입

신융아 기자
신융아 기자
입력 2025-08-15 10:42
수정 2025-08-15 10:42
“재설계된 기능은 기존 특허 침해하지 않아”
특허권 침해 분쟁으로 판매가 일시 중지됐던 애플워치 시리즈9 제품에 문제가 된 혈중 산소 농도 측정 기능이 표시되어 있다. AFP 연합뉴스
특허권 침해 분쟁으로 판매가 일시 중지됐던 애플워치 시리즈9 제품에 문제가 된 혈중 산소 농도 측정 기능이 표시되어 있다. AFP 연합뉴스


특허권 침해 분쟁으로 미국내 판매가 중지됐던 애플워치의 혈중산소 측정 기능이 재도입된다.

애플은 애플워치 이용자를 위해 재설계된 혈중 산소 측정 기능을 선보인다고 14일(현지시간) 밝혔다. 이 기능은 일부 애플워치9과 10, 애플워치 울트라2에 제공된다.

애플이 혈중산소 측정 기능을 재도입한 것은 2023년 10월 이 기술을 두고 의료기술 업체 마시모와 벌인 특허 소송에서 패한지 1년 10개월만이다. 당시 미 국제무역위원회(ITC)는 애플이 마시모의 혈중 산소 측정 기술 특허를 침해했다고 판단해 해당 기술이 들어간 애플워치의 미국 수입 금지를 결정했다.

애플은 2020년 이 기술을 처음 애플워치에 도입했지만, ITC 결정으로 애플워치를 미국에 들여오기 위해서는 이 기능을 제거해야 했다.

애플은 최근 재설계된 기능과 관련한 미 관세청의 결정으로 이번 업데이트가 가능해졌다고 설명했다. 이전 기능은 애플워치 자체에서 혈중 산소 수치를 계산해 표시하는 반면, 재설계된 기능은 애플워치에서 센서 데이터를 수집해 페어링된 아이폰으로 전송하고 아이폰에서 수치를 계산해 ‘건강’ 앱에 표시하는 방식이다.



미 관세청은 재설계된 기능이 이전 기능과 달리 마시모의 특허를 침해하지 않는다고 판단했다.
신융아 기자
