이형일, 경제현안간담회 개최…국내생산세액공제·사회정책 논의

이형일 부총리, 경제현안간담회 주재

국내생산세액공제 보완·3대 핵심 사회정책 추진 방안 논의

이미지 확대 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 22일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 2026년도 종합 국정감사에 출석해 질의에 답하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 22일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 2026년도 종합 국정감사에 출석해 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 하준경 청와대 정책실장 등과 경제현안간담회를 열고 국내생산세액공제 보완 방안과 주거·일자리·서민금융 등 3대 핵심 사회정책 추진 방안을 논의했다. 정부는 부처 협의와 의견 수렴을 거쳐 방침을 확정할 계획이다. 경제현안간담회 개최, 세제·사회정책 논의

국내생산세액공제 보완 필요성 검토

주거·일자리·서민금융 3대 정책 추진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 25일 하준경 청와대 정책실장 등과 경제현안간담회를 열고 국내생산세액공제 보완 방안과 주거·일자리·서민금융 등 3대 핵심 사회정책 추진 방안을 논의했다.이날 간담회에는 정부 측에서 이 부총리를 비롯해 김정관 산업통상부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 이소영 중소벤처기업부 장관, 박홍근 기획예산처 장관, 이억원 금융위원장이 참석했다. 청와대에선 하 실장과 문신학 경제성장수석, 류덕현 재정기획보좌관 등이 자리했다.국내생산세액공제는 정부가 지난 8월 발표한 2026년 세제개편안에 포함된 정책이다. 국내 생산과 판매 실적을 기준으로 세액공제 혜택을 주는 제도로, 반도체·이차전지·인공지능(AI)·로봇부품·태양광·풍력·핵심소재 등 6개 분야가 대상이다. 전기차는 기존 구매 보조금과 지원이 겹친다는 이유로 제외됐다.전기차 업계는 중국산 전기차의 국내 시장 진출이 확대되는 가운데 세제 혜택까지 받지 못하면 가격 경쟁력이 약화할 수 있다며 지원 대상 확대를 요구하고 있다. 이 부총리는 지난 22일 국회 재정경제기획위원회 국정감사에서 전기차 국내생산세액공제에 대해 “필요하면 현장에 가서 상황을 들어보고 전기차가 향후 2~3년간 어렵다는 점도 확인해 어떻게 결론을 낼지 검토하고 있다”고 말했다. 다음 달 초에는 현대차 남양연구소를 방문해 업계 의견을 직접 청취할 계획이다.3대 핵심 사회정책은 주거, 일자리, 서민금융 등 양극화와 불평등 완화를 위해 정부가 집중적으로 추진하려는 정책이다.재경부는 “국내생산세액공제 보완방안과 3대 핵심 사회정책 추진방안에 관해 논의했다”며 “논의를 바탕으로 부처간 추가 협의와 각계 의견 수렴을 거쳐 정부 방침을 확정할 계획”이라고 밝혔다.