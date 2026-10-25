건설·내수 부진에 일용직 노동자 31년만 최저…하루 벌어 사는 4050 ‘취업 사면초가’

일용 근로자 83만명…3분기 기준 역대 최소
일용직 감소분 75% 건설업에 집중…50대 감소 폭 최대
숙박·음식점업 임시직 3만명 줄어…40대서 1.5만명 감소
4050 ‘쉬었음’ 67만명 돌파…단기 일자리 감소에 노후 빈곤 우려
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지난 20일 서울 aT센터에서 열린 ‘서울시 중장년 일자리 박람회 2026’에서 참석자들이 채용게시판을 보고 있다. 연합뉴스
건설경기 침체와 내수 부진으로 올해 3분기 임시·일용직 일자리가 31년 만에 가장 적은 수준으로 줄었다. 특히 가구 생계를 책임지는 40대 이상 중장년층에서 일자리 감소가 두드러졌다.
25일 국가데이터처 경제활동인구조사 마이크로데이터를 분석한 결과 올해 3분기 임시·일용직 근로자는 572만 7000명으로 지난해 같은 기간보다 9만 5000명 감소했다. 3분기 기준으로는 1995년 545만 1000명 이후 가장 적은 규모다. 이 가운데 일용근로자는 83만 3000명으로 전년 동기보다 3만 8000명 줄어 3분기 기준 역대 최소를 기록했다. 임시근로자는 489만 4000명으로 5만 7000명 감소했다.
단기 일자리 감소는 건설업 부진의 영향을 크게 받았다. 건설업 일용근로자는 1년 전보다 2만 8000명 줄어 전체 일용근로자 감소분의 74.6%를 차지했다. 특히 50대가 2만 1000명 줄어 연령대별로 가장 큰 감소폭을 기록했다. 임시근로자는 2만 2000명 감소했으며 60대 이상이 2만명, 40대가 1만 7000명 줄었다.
내수 업종에서도 단기 일자리가 크게 줄었다. 숙박·음식점업과 도·소매업 임시근로자는 지난해 같은 기간보다 각각 3만명, 2만 1000명 감소했다. 특히 숙박·음식점업에서는 40대가 1만 5000명, 도·소매업에서는 50대가 1만 3000명 줄어 중장년층의 감소 폭이 컸다.
가구 생계를 책임지는 40대 이상 중장년층에서 단기 일자리 감소가 집중되면서 취약계층의 가계 부담이 더욱 커질 수밖에 없다는 우려가 나온다. 데이터처가 지난 21일 발표한 ‘8월 근로형태별 부가조사’에 따르면 비정규직 근로자의 32.0%는 비자발적인 사유로 현재 일자리를 선택했고, 이들 가운데 73.9%는 ‘당장 수입이 필요해서’라고 답했다. 임시·일용근로자와 비정규직은 통계상 분류 기준이 다르지만 상당 부분 겹치는 만큼, 생계를 위해 단기 일자리를 선택한 근로자들의 일감이 줄면서 소득 불안이 커질 것으로 분석된다.
윤유진 서울시의원, ‘잠실고 학급 증설 토론회’ 성공리 개최… 교육청 긍정 답변 이끌어
서울시의회 교육위원회 윤유진 의원(국민의힘, 송파1)이 23일 서울시의회 제1대회의실에서 개최한 ‘잠실고 학급 증설을 위한 학부모 토론회’가 학부모 50여명이 참석한 가운데 성황리에 마무리됐다. 이날 서울시교육청은 잠실고 학급 증설에 대해 “매우 긍정적으로 검토하겠다”고 밝혀 학급 확대에 대한 기대를 높였다. 토론회는 잠실고 학급 증설의 타당성을 점검하고, 고교 내신 5등급제와 고교학점제 도입 속에서 소규모 학교가 마주한 구조적 한계를 짚어보는 자리였다. 고려대학교 교육학과 홍후조 교수가 발제자로 나섰고, 종로학원 임성호 대표, 한국교육개발원 이승호 학교·제도연구실장, 잠실고 박라진 학부모회장, 서울시교육청 김오영 학교지원과장이 패널로 토론에 동참했다. 현장 축사는 서울시의회 국민의힘 김길영 대표의원, 이희원 교육위원회 부위원장, 서울시교육청 김덕희 행정국장이 맡았다. 아울러 더불어민주당 김정우 교육위원의 사회로 같은 당 선정환·김현우 의원도 자리를 함께해, 잠실고의 교육 환경 개선을 두고 여야가 초월적 공감대를 형성했다. 발제에 나선 홍후조 교수는 학생들의 실제 진학 수요에 발맞추어 학급 수를 확대해야 한다고 역설하며 내신 5등급제와 고교학점제 등 현행
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중장년층의 ‘쉬었음’ 인구도 증가하는 추세다. 국회미래연구원이 지난 8월 발표한 ‘노동시장 밖의 중년들: 쉬었음 중년에 대한 탐색적 분석’에 따르면 지난해 40~59세 ‘쉬었음’ 인구는 67만 4000명으로 2010년보다 14만 5000명 증가했다. 40대와 50대 ‘쉬었음’ 인구 중 구직이 어려워 쉬고 있다는 응답 비중은 각각 2018년 23.1%, 25.6%에서 지난해 38.3%, 30.4%로 올랐다. ‘쉬었음’ 중년 가운데 직전 일자리가 임시·일용직이었던 비중은 48.4%로 절반에 가까웠다. 재취업 문턱이 높은 상황에서 단기 일자리마저 줄어들면 중장년층의 소득 공백이 길어지고 노후 빈곤 위험도 커질 수 있다는 지적이 나온다.
세줄 요약
- 3분기 임시·일용직 31년 만에 최저 기록
- 건설·내수 부진에 단기 일자리 동반 감소
- 40대 이상 중장년층 감소와 생계 불안 확대
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