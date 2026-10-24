폭락한 구찌, 믿었던 에르메스·루이비통마저…명품주 ‘패닉’, 왜 [재테크+]

케링 주가 하루 16.57% 폭락…1년 새 반토막

에르메스·LVMH 급락…몸값 10여년 만에 바닥

중동전쟁, 中 부유층 세금 단속, 美 소비 위축

파리·밀라노 폭동에 매장 수난…명품 사면초가

이미지 확대 지난달 25일(현지시간) 이탈리아 밀라노 패션위크에서 한 모델이 구찌의 2027 봄·여름 컬렉션 의상을 선보이고 있다. 2026.9.25. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난달 25일(현지시간) 이탈리아 밀라노 패션위크에서 한 모델이 구찌의 2027 봄·여름 컬렉션 의상을 선보이고 있다. 2026.9.25. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 지난 2025년 1월 27일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 루이비통모에헤네시(LVMH)의 연간 실적 발표에 앞서 벽면에 회사 로고가 걸려 있다. 2025.1.27 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 2025년 1월 27일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 루이비통모에헤네시(LVMH)의 연간 실적 발표에 앞서 벽면에 회사 로고가 걸려 있다. 2025.1.27 로이터 연합뉴스

세줄 요약 전쟁과 유가 급등, 중국의 세금 단속, 미국 소비 둔화가 겹치며 명품 업계가 동반 부진에 빠졌다. 구찌 모회사 케링은 실적 악화로 주가가 16% 넘게 폭락했고, 에르메스와 LVMH도 수요 감소와 투자심리 악화로 타격을 받았다. 전쟁·유가·중국 단속·미국 둔화, 명품 수요 동반 악화

케링 주가 16% 폭락, 구찌 실적 부진과 매장 정리

에르메스·LVMH도 흔들, 가격 조정 필요성 대두

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전쟁과 치솟는 기름값, 중국의 세금 단속과 미국의 소비 둔화까지 겹치면서 명품 업계가 심각한 불황을 겪고 있습니다.실적 악화에 시달려온 구찌의 모회사 케링 그룹 주가가 하루 만에 16% 넘게 폭락한 가운데, 에르메스와 루이비통모에헤네시(LVMH) 등 내로라하는 대표 브랜드들도 일제히 한파를 맞았습니다. 업계가 제품 가격을 낮추며 대대적인 체질 개선에 나설지 관심이 쏠립니다.프랑스 명품 그룹 케링의 주가는 23일(현지시간) 파리 증시에서 전날보다 16.57% 폭락한 178.12유로로 장을 마쳤습니다. 그룹 역사상 최악의 하락 폭이자 1년 전과 비교하면 반토막이 난 수준입니다.그동안 시장에서는 구찌의 반등 가능성에 기대를 걸었지만, 케링이 발표한 3분기 매출이 전년 동기 대비 6% 줄어들자 투자자들의 실망감이 한꺼번에 터져 나왔습니다.케링은 실적을 되살리기 위해 연말까지 125개 매장의 문을 닫는 등 매장 정리 작업에 속도를 내고 있는데요. 루카 데 메오 최고경영자(CEO)는 중산층도 접근할 수 있도록 가격대를 조정하겠다고 밝혔습니다.지난 7월에는 크리에이티브 디렉터 뎀나가 참여한 ‘프리마베라’ 컬렉션을 선보이며 분위기 반전을 시도했지만, 백화점 등 도매 매출만 약간 늘었을 뿐 전체적인 하락세를 막기엔 역부족이었습니다. 회사 측은 중국을 비롯한 주요 시장에서 매장 방문객이 급감한 점을 실적 부진의 가장 큰 이유로 꼽았습니다.명품 시장에 먹구름이 끼면서 다른 대형 브랜드의 주가도 일제히 요동쳤습니다.최고급 브랜드의 대명사인 에르메스는 중국 내 수요 감소로 기성복 부문 3분기 매출이 2% 줄었습니다. 이는 2020년 이후 가장 낮은 분기 성장률인데요. 주가는 올해 들어서만 주가가 40%가량 빠지며 기업 가치는 2014년 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다.세계 최대 명품 그룹인 루이비통모에헤네시(LVMH) 역시 주가 하락을 피하지 못하면서 기업 가치가 10년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.명품 기업들은 그간 빠른 실적 회복을 장담해 왔습니다. 하지만 3분기 들어 중동 전쟁이 터지고 중국 정부가 부유층을 대상으로 세금 단속을 강화하면서 극심한 압박을 받기 시작했습니다.여기에 명품 시장의 든든한 버팀목이던 미국 소비자들마저 씀씀이를 줄였습니다. 신용카드 사용 지표를 보면 미국인들은 중간선거를 앞두고 지출을 크게 아끼고 있습니다.유럽 현지의 정세 불안도 악재로 작용했습니다. 프랑스 파리에서는 시위가 폭동으로 이어져 루이비통 매장 유리창이 깨지고, 명품 쇼핑의 중심지인 방돔 광장 근처에서 전기자전거가 불에 타는 사건이 발생했습니다. 이탈리아 밀라노에서도 유사한 시위로 명품 상점들이 문을 닫아야 했습니다.영국 런던의 투자회사 아비바인베스터스에서 글로벌 주식 운용을 맡고 있는 하샤란 만은 명품 브랜드가 고객을 다시 유인하려면 입문용 제품의 가격을 낮춰야 할 수도 있다고 조언했습니다. 그는 “가격이 여전히 현실과 동떨어져 있거나 소비자가 너무 비싸다고 느낀다면, 아무리 창의적인 제품을 내놓아도 사람들이 관심을 가질지 의문”이라고 지적했습니다.