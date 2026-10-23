서울창경, 선배 창업가의 시행착오에서 배우는 ‘스타트업 인사이트 릴레이 데이’ 개최

세줄 요약 서울창경이 11월 6일 스타트업 인사이트 릴레이 데이를 열었다. 글로벌·인베스트먼트 두 세션에서 선배 창업가의 기조연설과 패널토크, 1대1 코칭을 진행해 해외 진출과 초기 투자 유치의 시행착오와 실전 전략을 나눈다. 서울창경, 11월 6일 스타트업 인사이트 릴레이 데이 개최

글로벌·투자 두 세션으로 시행착오와 실전 전략 공유

기조연설·패널토크·1대1 코칭으로 현장 해법 제공

이미지 확대 ‘스타트업 인사이트 릴레이 데이’ 포스터 (사진제공=서울창조경제혁신센터) 닫기 이미지 확대 보기 ‘스타트업 인사이트 릴레이 데이’ 포스터 (사진제공=서울창조경제혁신센터)

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서울창조경제혁신센터(대표이사 이영근, 이하 서울창경)가 운영하는 ‘스타트업 원스톱 지원센터’는 오는 11월 6일 서울창경 C홀(C-hall)에서 ‘스타트업 인사이트 릴레이 데이’를 개최하고 참가자를 모집한다고 밝혔다.이번 행사는 해외 진출과 투자 유치라는 스케일업의 두 관문을 먼저 거친 선배 창업가들이 화려한 성공담이 아닌 현장에서 직접 부딪히며 배운 시행착오를 나누기 위해 마련됐다. 선배 창업가의 기조연설(Insight)과 심사역·전문가 패널토크(Connect), 창업 전문 코치진의 1대1 코칭(Solution)이 순차적으로 이어져 참가자가 현장에서 자사 비즈니스의 고민을 즉시 점검할 수 있도록 기획됐다.오전 10시부터 열리는 글로벌 세션 ‘실리콘밸리에서 시작한 글로벌 창업 도전기’에서는 실리콘밸리에서 AI 스타트업을 창업해 한·미 양국에서 사업을 전개해 온 정우주 인디제이 대표가 기조연설을 맡는다. 정 대표는 창업 초기부터 글로벌 시장을 목표로 삼은 이유와 해외 진출의 현실, 기술 중심 사고에서 시장 중심 사고로 전환하며 겪은 고객 발굴·사업모델 검증의 시행착오, 실리콘밸리 액셀러레이터·투자자 네트워크 활용법을 공유한다. 이어지는 패널토크에서는 아마존 출신 문경신 큐릴레이션 대표, 한상민 특허법인 지원 변리사가 함께해 현지 네트워킹과 해외 IP, 고객 확보 전략 등 실무 질의응답을 진행한다.오후 2시에 시작하는 인베스트먼트 세션 ‘투자를 받으면 꽃길일 줄 알았습니다’는 프리시드(Pre-Seed)부터 프리A(Pre-A)까지 초기 투자 유치의 현실을 집중 조명한다. 김지훈 돌봄드림 대표가 연사로 나서 제품과 고객 반응으로 투자자에게 무엇을 증명했는지, 단계별 기업설명회(IR) 준비와 일반 투자·팁스(TIPS)의 구분, 투자 조건 검토에서 얻은 교훈, 투자 이후 약속한 성장을 실제 성과로 만들어가는 대표의 역할 변화를 들려준다. 패널토크에는 성인성 그리니쉬 대표와 조유진 스마일게이트인베스트먼트 팀장이 합류해 창업가와 투자자 양측의 시각에서 초기 투자의 현실을 솔직하게 짚어본다.각 세션 종료 후에는 창업 전문 코치진이 참여해 글로벌 진출 전략, 사업계획서, IR 자료, 비즈니스 모델(BM) 등을 개별 점검하는 1대1 현장 코칭을 제공한다. 아울러 일회성 상담에 그치지 않도록 행사 이후에도 스타트업 원스톱 지원센터의 분야별 전문가 자문과 후속 지원 프로그램을 지속적으로 연계할 계획이다.이영근 서울창조경제혁신센터 대표는 “글로벌 확장과 자금 확보는 스타트업의 생존과 직결되는 핵심 과제이지만, 이론만으로는 해결하기 어려운 현장의 실전 노하우가 무엇보다 중요하다”며 “이번 행사를 통해 선배 창업가들의 생생한 경험을 흡수하고 지속 가능한 스케일업의 발판을 마련하길 기대한다”고 전했다.참가 대상은 해외 진출과 투자 유치를 준비하는 예비창업자 및 초기 창업기업이다. 관심 있는 세션을 개별 선택하거나 두 세션 모두 신청할 수 있으며, 세션별 선착순 30명(참가비 무료)으로 운영된다. 참가신청은 11월 5일(목) 낮 12시까지 행사 전용 플랫폼(이벤터스)을 통해 접수할 수 있으며, 서울창조경제혁신센터 홈페이지를 통해서 세부 내용을 확인할 수 있다.