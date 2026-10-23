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은행 대출 연체율 0.7% 턱밑… 9년 10개월 만에 최고

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-10-23 09:34
수정 2026-10-23 09:34
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세줄 요약
  • 원화대출 연체율 0.69%로 9년 10개월 만에 최고
  • 기업·가계 전반 상승, 중소기업과 신용대출 부담 확대
  • 금감원, 장기 평균 밑돌아 관리 가능 수준 평가
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4일 서초구 서울고속버스터미널에 신한· KB국민·하나 은행의 현금 자동 입출금기(ATM) 코너가 보이고 있다. 2026.10.4 홍윤기 기자
4일 서초구 서울고속버스터미널에 신한· KB국민·하나 은행의 현금 자동 입출금기(ATM) 코너가 보이고 있다. 2026.10.4 홍윤기 기자


중소기업 1.00%·대기업 0.39%
가계 0.45%·주담대 외 0.91%
금감원 “장기 평균 밑돌아 관리 가능”국내 은행의 원화대출 연체율이 0.7%에 육박하며 9년 10개월 만에 최고 수준으로 올라섰다. 고금리 장기화에 따른 상환 부담이 누적되면서 기업과 가계대출 전반에서 연체율이 상승한 것으로 나타났다.

23일 금융감독원이 발표한 ‘2026년 8월 말 국내은행 원화대출 연체율 현황’에 따르면 8월 말 기준 1개월 이상 원리금 연체율은 0.69%로 전월(0.63%)보다 0.06%포인트 상승했다. 지난해 같은 달(0.61%)보다는 0.08%포인트 높은 수치로, 2016년 10월(0.81%) 이후 최고치다. 8월 신규 연체 발생액은 3조원으로 전월보다 2000억원 줄었지만, 연체채권 정리 규모(1조 5000억원)를 웃돌았다.

기업대출 연체율은 0.86%로 전월보다 0.08%포인트 상승했다. 특히 대기업대출 연체율은 0.39%로 지난해 같은 달(0.15%)의 두 배를 넘어섰다. 지난 7월 중앙그룹 계열사의 워크아웃·회생절차 신청으로 신규 부실채권이 편입된 영향 등이 반영된 것으로 풀이된다. 중소기업대출 연체율도 1.00%로 전월보다 0.09%포인트 올랐다. 이 가운데 중소법인대출은 1.10%, 개인사업자대출은 0.86%를 기록했다.

가계대출 연체율도 전월(0.42%)보다 0.03%포인트 오른 0.45%로 집계됐다. 주택담보대출 연체율은 0.31%로 0.02%포인트 상승했다. 신용대출 등 주택담보대출을 제외한 가계대출 연체율은 0.91%로 전월보다 0.07%포인트 오르며 지난해 8월 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

금감원은 “중소법인과 개인사업자 대출, 가계 신용대출 등을 중심으로 연체율이 상승하고 있지만 코로나19 이전 10년간 장기 평균치(0.78%)를 밑도는 만큼 중장기적으로 관리 가능한 수준”이라고 평가했다.



아울러 연체채권 매각·추심 과정에서 관련 규제 준수 여부를 점검하고, 채무조정을 통해 취약 차주의 상환 부담을 완화하도록 유도할 방침이다.
김예슬 기자
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