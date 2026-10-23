㈜신안, 구리갈매 신안인스빌 현장에 AI 안전관제와 실시간 다국어 통역 도입

타워크레인 PTZ 카메라와 휴대형 CCTV로 지상부터 지하층까지 현장 전역 관제

외국인 근로자 안전교육은 12개 언어 실시간 자막으로… 위험 상황은 AI가 판정해 즉시 알림

이미지 확대 진인프라가 신안인스빌 건설현장에 구축한 AI 안전관제 시스템 ‘JIN SAFETY’ 운영 화면 닫기 이미지 확대 보기 진인프라가 신안인스빌 건설현장에 구축한 AI 안전관제 시스템 ‘JIN SAFETY’ 운영 화면

이미지 확대 진인프라가 구축한 실시간 다국어 통역 서비스 화면. 안전교육 음성을 인식해 다양한 언어로 번역 자막을 제공한다. 닫기 이미지 확대 보기 진인프라가 구축한 실시간 다국어 통역 서비스 화면. 안전교육 음성을 인식해 다양한 언어로 번역 자막을 제공한다.

세줄 요약 ㈜신안이 경기 구리시 갈매 B-1블록 신안인스빌 아파트 현장에 AI 기반 영상 안전관제와 실시간 다국어 통역 서비스를 도입했다. 타워크레인 카메라와 휴대형 CCTV, 지하 무선망으로 현장 전역을 모니터링하고, 위험 장면은 AI가 판정해 관리자에게 즉시 알린다. 외국인 근로자 안전교육은 12개 언어 자막으로 지원한다. AI 안전관제와 다국어 통역 현장 도입

타워크레인·휴대형 CCTV로 전역 모니터링

외국인 근로자 교육, 12개 언어 자막 지원

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건설사 ㈜신안이 경기 구리시 갈매 B-1블록 ‘신안인스빌’ 아파트 신축현장에 AI 기반 영상 안전관제 시스템과 안전교육 실시간 다국어 통역 서비스를 도입했다고 10월 16일 밝혔다. 시스템 구축은 ICT 전문기업 ㈜진인프라(대표이사 김성용)가 맡아 지난 10월 16일 납품 및 설치를 마쳤다.이번 조치는 공정 초기 단계부터 현장 전역을 영상으로 꼼꼼히 모니터링하고, 소통의 한계로 안전 지시가 누락되는 문제를 사전에 방지하기 위한 목적이다. 신안은 건설 현장에 최첨단 기술을 선제적으로 도입함으로써, 작업자의 안전을 지키고 시공 품질 전반에 대한 신뢰도를 한층 더 강화해 나간다는 계획이다.◆ 타워크레인부터 지하층까지, 현장 전역을 한눈에현장에는 타워크레인에 설치한 고배율 PTZ 카메라 5대와 공정에 따라 위치를 옮길 수 있는 휴대형 CCTV 3대가 운용된다. 고정형 카메라는 광학 줌과 360도 회전으로 넓은 작업 구역을 높은 곳에서 살피고, 휴대형 CCTV는 LTE 통신과 장시간 배터리, 방송 스피커를 갖춰 전원과 통신이 마련되지 않은 구간에도 즉시 투입할 수 있다.지하처럼 전파가 잘 통하지 않는 사각지대에는 전용 무선망을 따로 마련해 지하 작업 현장의 모습까지 지상 관제실로 실시간 전송한다. 현장 관제실에 설치된 녹화 장치에 모든 영상이 안전하게 보관되며, 관리자는 언제든 PC나 스마트폰을 통해 현장 상황을 실시간으로 모니터링할 수 있다.◆ AI가 위험을 판정하고 관리자에게 즉시 알림현장 영상은 진인프라의 AI 안전관제 플랫폼 ‘JIN SAFETY(진세이프티)’와 연동된다. JIN SAFETY는 영상을 분석해 안전모 미착용 등 위험 상황을 판정하고, 판정 장면을 사진과 함께 카카오 알림톡으로 관리자에게 전송한다. 판정 기록은 저장돼 안전점검과 사후 확인에 활용된다.◆ 외국인 근로자 안전교육, 12개 언어 실시간 자막외국인 근로자가 점차 늘어나는 건설현장의 특성을 고려해, 신안은 현장 안전교육에 실시간 다국어 통역 시스템을 도입했다. 교육 담당자가 마이크를 통해 설명하면 음성이 곧바로 텍스트로 인식되어 원문과 번역 자막이 화면에 동시에 송출된다. 총 12개 언어를 지원하기 때문에, 국적이 다양한 근로자들이 한 공간에서 모여 각자의 모국어로 교육 내용을 온전히 이해할 수 있는 환경이 마련됐다.작업 지시와 위험 경고를 정확히 전달하는 것은 현장 안전관리의 기본이다. 신안은 이번 도입으로 외국인 근로자도 안전수칙을 모국어로 이해할 수 있는 교육 환경을 갖췄다.한편, 2026년부터 스마트 안전장비의 구입, 임대 비용 전액을 산업안전보건관리비로 계상할 수 있다(산업안전보건법 제72조, 고용노동부고시 제2025-11호).㈜신안 관계자는 “국적과 경력에 관계없이 현장의 모든 근로자가 안전수칙을 정확히 이해하고, 위험 상황에 즉시 대응할 수 있는 환경을 만드는 것이 이번 도입의 목적”이라며 “앞으로 시공하는 현장에도 검증된 스마트 안전기술을 적극 적용해 나가겠다”고 말했다.진인프라 관계자는 “지상과 지하, 고정형과 휴대형 장비를 하나의 관제 체계로 묶고 다국어 소통까지 더한 현장”이라며 “현장 여건에 맞춘 안전관리 서비스를 계속 넓혀 나가겠다”고 말했다.