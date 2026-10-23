중동 수출 18% 급감… 코트라, 대체시장 등 전방위 지원

운임도 175% 치솟아 물류 차질

11개국 바이어 초청… 기업 상담

세줄 요약 올해 1~9월 대중동 수출이 18.1% 감소하고 해상·항공 물류 차질까지 겹치자 코트라가 지원에 나섰다. 킨텍스 상담회에 중동 11개국 바이어 56개사를 초청하고, 300여 개 수출기업에 AI 기반 대체시장 분석과 우회 운송·통관 대응을 지원했다. 대중동 수출 18.1% 감소, 물류 차질 심화

킨텍스 상담회에 중동 바이어 56개사 초청

AI 대체시장 분석과 우회 운송 지원 확대

2026-10-23 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중동 전쟁 장기화로 올해 대중동 수출이 18% 넘게 줄고 해상·항공 물류 차질까지 겹치자 대한무역투자진흥공사(코트라)가 수출기업 지원에 나섰다. 중동 바이어를 국내로 초청하고 인공지능(AI)을 활용해 대체시장 발굴을 돕는다.22일 코트라에 따르면 올해 1~9월 대중동 수출은 98억 달러(약 13조원)로 지난해 같은 기간보다 18.1% 감소했다. 호르무즈 해협 등 주요 해상 통로의 불안과 선박 우회·화물선 부족으로 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 전쟁 직전보다 175% 급등했다. 최근 예멘 후티 반군의 사우디아라비아 국제공항 공격과 영공 폐쇄로 항공 물류도 차질을 빚고 있다.코트라는 이날 경기 고양 킨텍스에서 열린 ‘2026 수출 붐업 코리아’에 중동 수출 특별 지원 존을 마련해 아랍에미리트(UAE)·요르단·이집트 등 11개국 바이어 56개사와 국내 기업의 수출 상담을 주선했다. 참여 바이어는 방산 17개사, 소비재·서비스 15개사, 바이오헬스 11개사 등이었다. 다만 전쟁 격화로 사우디아라비아 등 일부 국가의 바이어 최소 6개사는 방한을 취소했다.전쟁 속에서도 K소비재·바이오헬스 현지 수요는 견조했다. 올해 상반기 중동 지역 의약품 수출은 33.8%, 화장품과 식품은 각각 19.1%, 6.9% 증가하며 전체 수출 감소세 속에서도 성장세를 보였다.코트라는 중동 수출기업 300여 개사에 AI 기반 대체시장 분석 보고서를 제공하고 맞춤형 해외 바이어 상담을 지원했다. 삼성SDS·DHL 등과 함께 우회 운송 경로와 통관·관세 대응 전략도 안내했다. 중동 시장 회복에 대비하면서 수출시장 다변화를 지원할 계획이다.