LPGA 메이저 2연승에 국내 메이저까지…유해란의 빛나는 도전, 렉스필이 함께한다

세줄 요약 렉스필이 공식 후원하는 유해란 프로가 LPGA 메이저 2연승에 이어 KLPGA 하이트진로 챔피언십까지 제패했다. 세계 무대와 국내 메이저를 잇는 성과로 경쟁력을 입증했고, 렉스필은 수면과 휴식의 가치를 전하며 브랜드 입지를 강화했다. 유해란, LPGA 메이저 2연승 뒤 국내 메이저 제패

렉스필, 공식 후원으로 휴식·수면 가치 강조

골프 후원과 체험 공간으로 브랜드 입지 강화

이미지 확대 (사진=렉스필 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=렉스필 제공)

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프리미엄 수면 브랜드 렉스필(LEXFEEL)은 공식 후원 선수인 유해란 프로가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 메이저 대회 2연속 우승에 이어 국내 메이저 대회까지 석권하며 세계 정상급 선수로서의 위상을 다시 한번 입증했다고 밝혔다.유해란 프로는 지난 6월 ‘KPMG 여자 PGA 챔피언십’에서 생애 첫 LPGA 메이저 우승을 차지한 데 이어, 7월 ‘아문디 에비앙 챔피언십’에서도 정상에 오르며 메이저 2연승을 달성했다. 이어 지난 10월 4일 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 메이저 대회인 ‘하이트진로 챔피언십’에서 우승하며 국내외 메이저 무대를 아우르는 성과를 거뒀다.특히 이번 국내 메이저 우승은 세계 무대에서 쌓아온 경쟁력을 다시 한번 입증한 성과라는 점에서 의미를 더한다.세계 각국을 이동하며 대회를 치르는 프로골프 선수에게 컨디션 관리는 경기력 유지를 위한 중요한 요소다. 장거리 이동과 시차 적응, 반복되는 훈련과 대회 일정 속에서 충분한 휴식과 안정적인 수면 환경의 중요성은 더욱 커진다.렉스필은 이러한 수면의 가치에 주목하며 유해란 프로를 공식 후원하고 있다. 유해란 프로는 현재 렉스필 매트리스를 사용하고 있으며, 렉스필은 선수와의 파트너십을 통해 최상의 경기력을 준비하는 과정에서 휴식이 갖는 의미를 전달하고 있다.특히 정상급 선수에게 요구되는 철저한 자기관리와 꾸준한 훈련, 회복을 위한 휴식의 가치는 렉스필이 추구하는 프리미엄 수면 철학과도 맞닿아 있다.렉스필은 침대를 단순한 가구가 아닌 하루의 피로를 내려놓고 새로운 하루를 준비하는 중요한 휴식 공간으로 바라본다. 차별화된 소재와 정교한 설계를 바탕으로 프리미엄 수면 환경을 제안하고 있으며, 특히 ‘젤스페이서(Gel Spacer)’ 소재를 적용해 체압 분산과 신체 지지, 편안한 사용감을 고려한 매트리스를 선보이고 있다.렉스필은 유해란 프로 공식 후원을 통해 선수의 도전과 성장을 응원하는 동시에, 일상에서 충분한 휴식과 편안한 수면 환경이 갖는 가치를 지속적으로 알려 나갈 계획이다.렉스필은 국내외 프로골퍼 후원과 골프대회 협력, 다양한 고객 체험 프로그램을 통해 스포츠와 프리미엄 라이프스타일을 연결하는 브랜드 활동을 이어가고 있다. 최근에는 서울 강남구 청담동에 프리미엄 브랜드 체험 공간인 ‘렉스필 청담라운지’를 오픈하고, 고객이 제품의 소재와 기술, 디자인을 직접 경험할 수 있는 기회를 확대하고 있다.렉스필 관계자는 “세계 무대에서 끊임없이 도전하며 뛰어난 성과를 보여주고 있는 유해란 프로에게 진심 어린 축하를 전한다”며 “앞으로도 선수들의 도전을 응원하고, 최상의 컨디션을 준비하는 데 중요한 휴식과 수면의 가치를 알리는 프리미엄 브랜드로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.한편 렉스필은 앞으로도 스포츠 후원과 프리미엄 고객 경험을 연계한 다양한 브랜드 활동을 전개하며, 국내 하이엔드 수면 브랜드로서의 입지를 강화해 나갈 예정이다.