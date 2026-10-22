[포토]한국공예ㆍ디자인문화진흥원 ‘2026 오늘 전통창업 하반기 유통ㆍ투자 상담회’ 개최

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[포토]한국공예ㆍ디자인문화진흥원 ‘2026 오늘 전통창업 하반기 유통ㆍ투자 상담회’ 개최

입력 2026-10-22 16:43
수정 2026-10-22 16:43
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한국공예ㆍ디자인문화진흥원 김경배 원장이 ‘2026 오늘 전통창업 하반기 유통ㆍ투자 상담회’ 개회식에서 축사를 전하고 있다.(사진 제공: 한국공예ㆍ디자인문화진흥원)
한국공예ㆍ디자인문화진흥원 김경배 원장이 ‘2026 오늘 전통창업 하반기 유통ㆍ투자 상담회’ 개회식에서 축사를 전하고 있다.(사진 제공: 한국공예ㆍ디자인문화진흥원)


양승현 리포터
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