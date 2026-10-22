ICLAS·대한미용기능의학회(KFCC) 공동 학술대회 성료… 국내외 의료진 1,200명 참석

세줄 요약 ICLAS와 대한미용기능의학회가 서울에서 공동 학술대회를 열어 국내외 의료진 1,200명이 모였다. 레이저·에너지 기반 의료기기, 피부 재생, 스킨부스터, 보툴리눔 톡신 등 최신 미용의학 지견을 공유했고, 기능의학과의 융합 가능성도 함께 논의했다. ICLAS·KFCC 공동 학술대회 서울 개최

국내외 의료진 1,200명 참석 성료

미용의학·기능의학 융합 논의 확대

이미지 확대 지난 10월 18일 서울 그랜드 워커힐에서 열린 9th ICLAS Seoul 2026 및 제2회 대한미용기능의학회 학술대회에서 국내외 의료진이 강연을 듣고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 지난 10월 18일 서울 그랜드 워커힐에서 열린 9th ICLAS Seoul 2026 및 제2회 대한미용기능의학회 학술대회에서 국내외 의료진이 강연을 듣고 있다.

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국제레이저미용의학학회인 ICLAS(International Conference of Laser, Aesthetic Medicine and Surgery)와 대한미용기능의학회(KFCC)가 공동 주최한 ‘제9회 ICLAS Seoul 2026(9th ICLAS Seoul 2026)’ 및 ‘제2회 대한미용기능의학회 학술대회’가 지난 10월 18일 서울 그랜드 워커힐에서 국내외 의료진 1,200명이 참석한 가운데 성황리에 마무리됐다.이번 학술대회는 ‘Designing Responses, Engineering Healing’을 주제로 진행됐으며, 해외 의료진 800명과 국내 의료진 400명 등 총 1,200명이 참석했다. 필리핀, 일본, 미국, 캐나다, 싱가포르, 대만, 태국, 중국, 인도네시아, 베트남, 홍콩 등 다양한 국가 및 지역의 의료 전문가들이 참여해 국제학술대회로서의 위상을 입증했다.올해로 9회를 맞이한 ‘ICLAS Seoul’에서는 레이저 및 에너지 기반 의료기기(EBD), 피부 재생, 스킨부스터, 보툴리눔 톡신, 필러, 약물 전달 기술, 모발 치료, 안티에이징, 합병증 관리 등 미용의학 전반에 걸친 최신 연구 성과와 임상 경험이 공유됐다. 국내외 전문가들이 실제 임상에 적용할 수 있는 치료 전략과 새로운 기술을 소개하며 참석자들의 높은 관심을 이끌어냈다.공동 개최된 대한미용기능의학회(KFCC) 학술대회에서는 미용의학과 기능의학의 융합 가능성을 조명했다. 피부 건강과 조직 재생, 노화 관리 등 다양한 분야를 아우르는 통합적 치료 접근법을 논의하며, 개인 맞춤형 의료의 발전 방향을 제시했다.ICLAS 회장이자 KFCC 이사장인 김형문 원장(메이린압구정의원)은 “해외 의료진 800명을 포함해 총 1,200명의 의료진이 참석한 것은 한국 미용의학에 대한 국제적 관심과 신뢰를 보여주는 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 국내외 의료진이 최신 지견과 임상 경험을 공유할 수 있는 학술적 플랫폼을 구축하고, 한국 미용의학의 국제적 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다”고 밝혔다.ICLAS 오욱 이사장(메이린 더현대 서울)은 “이번 학술대회는 세계 각국의 의료진이 서로의 임상 경험과 치료 철학을 공유하고 새로운 협력의 가능성을 확인한 자리”라며 “앞으로도 국제 학술 네트워크를 확대하고, 실질적인 임상 교육과 수준 높은 학술 프로그램을 통해 ICLAS의 글로벌 위상을 더욱 강화하겠다”고 전했다.KFCC 김지선 부회장(셀앤의원)은 “현대 미용의학은 외적인 개선을 넘어 피부와 조직의 건강, 노화의 기전, 신체 기능까지 함께 고려하는 방향으로 발전하고 있다”며 “KFCC는 과학적 근거와 임상 경험을 바탕으로 미용의학과 기능의학의 학술적 융합을 이끌어 나가겠다”고 강조했다.한편, 행사장에서는 최신 의료기기 및 관련 산업 분야의 전시 부스도 운영돼 참석자들에게 다양한 의료 기술과 산업 동향을 접할 기회를 제공했다. 이번 학술대회는 전체 참석자의 약 67%를 해외 의료진이 차지하며 ICLAS의 국제적 영향력을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다. ICLAS와 KFCC는 이번 공동 개최를 바탕으로 글로벌 의료 전문가 간 협력을 확대하고, 미용의학과 기능의학 분야의 학술적 발전을 위한 활동을 이어갈 계획이다.