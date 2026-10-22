“나만의 껌 만들고 선물까지”…방문객 발길 이어진 성수동 ‘자일리톨 스쿨’

세줄 요약 롯데웰푸드가 성수동에서 운영하는 자일리톨 스쿨 팝업이 학교 콘셉트의 체험형 공간으로 인기를 얻는다. 방문객들은 리트머스 테스트로 입안 산도 변화를 확인하고, 뮤탄스균 퇴치 미션과 포토존을 즐기며 치아 관리 습관을 자연스럽게 배운다. 성수동 자일리톨 스쿨 팝업, 체험형 공간으로 인기

리트머스 테스트·미션·포토존으로 치아 관리 교육

DIY 케이스와 리필, 100% 증정 혜택까지 제공

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롯데웰푸드가 서울 성수동에서 운영 중인 ‘XYLITOL SCHOOL(자일리톨 스쿨)’ 팝업스토어에서 방문객 대상 체험 프로그램과 다양한 리워드를 제공하며 관람객들의 발길로 활기를 띠고 있다.성수동 핫플레이스를 찾는 2030세대는 물론 주말 나들이에 나선 가족 단위 방문객까지 몰리며 성황을 이룬 이곳은 롯데웰푸드가 일상 속 치아 관리 문화를 알리기 위해 마련한 체험형 팝업스토어 현장이다.이번 팝업스토어는 다소 딱딱하게 느껴질 수 있는 ‘치아 관리 습관’이라는 주제를 ‘학교’라는 친근하고 정겨운 공간 콘셉트에 녹여냈다. 공간 내부에는 경쾌한 교가가 흘러나오고, 귀여운 브랜드 캐릭터에 ‘교장선생님’과 ‘우등생’ 역할을 부여하는 등 유쾌하고 흥미로운 분위기를 연출한다.‘자일리톨 스쿨’에 입학한 방문객들은 각 교실 형태로 구성된 공간을 이동하며 다채로운 미션을 수행하게 된다. 가장 눈길을 끄는 곳은 과학실이다. 방문객들은 껌을 씹기 전과 후의 입안 산도(pH) 변화를 리트머스 종이로 직접 확인해 보며 자일리톨과 치아 건강관리의 관계를 눈으로 체험한다. 공을 던져 뮤탄스균을 물리치는 건강 체육실 미션과 졸업사진 포토존 역시 방문객들의 큰 호응을 얻고 있다.2층으로 이어지는 체험 공간에서는 나만의 자일리톨 껌 케이스를 꾸미는 DIY 프로그램이 펼쳐진다. 특히 현장에 준비된 전용 용기와 디스펜서를 이용해 자일리톨 껌을 마음껏 가득 담아갈 수 있는 리필 체험은 방문객들 사이에서 인기 코스로 꼽힌다.방문객을 위한 혜택도 마련됐다. 현장 미션과 스탬프 투어에 참여하면 자일리톨 스쿨 한정판 캐릭터 굿즈 또는 자일리톨 제품을 100% 수령할 수 있다. 현장에서 만난 한 방문객은 “양치 후에도 부담 없이 씹을 수 있는 자일리톨의 특성을 재미있게 배울 수 있었다”며 “직접 나만의 껌 케이스도 만들고 껌도 가득 담아갈 수 있어 만족스럽다”고 전했다.롯데웰푸드 관계자는 “소비자들이 일상 속 치아 관리 습관을 보다 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 활기찬 학교 콘셉트의 이색 팝업을 기획했다”며 “리트머스 테스트와 DIY 체험, 디스펜서 리필 등 풍성한 즐길거리와 100% 증정 혜택을 통해 롯데 자일리톨과 함께하는 스마트 해빗을 경험해보시길 바란다”고 밝혔다.