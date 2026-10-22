메가스터디교육 엘리하이, 초등 수학·영어 전국 모의고사 12월 진행...신청 접수 중

세줄 요약 메가스터디교육 엘리하이가 12월 초등 수학·영어 전국 모의고사를 각각 열고 사전 접수를 진행한다. 수학은 3~6학년 2학기 과정, 영어는 수능형 문항으로 구성해 전국 단위 실력을 진단하고, 결과에 따라 맞춤 학습 콘텐츠와 혜택도 제공한다. 12월 초등 수학·영어 전국 모의고사 개최

전국 단위 성적·등급·백분율로 실력 진단

맞춤 학습 추천과 혜택, 명예의 전당 운영

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메가스터디교육의 초등 온라인 학습 브랜드 엘리하이(2025 한국소비자평가 초등온라인교육 부문 1위 선정)는 오는 12월 전국 초등학생을 대상으로 ‘제10회 초등 수학 전국 모의고사’와 ‘제4회 초등 영어 전국 모의고사’를 각각 개최하기로 하고, 현재 사전 응시 접수를 진행 중이라고 밝혔다.이번 전국 모의고사는 초등학생들이 전국 단위 평가에서 자신의 객관적인 수학·영어 실력을 확인하고, 부족한 학습 영역을 사전에 점검해 다가오는 겨울방학과 새 학년 학습 계획을 체계적으로 세울 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 엘리하이 측은 시험 결과에 따른 개인별 맞춤 학습 콘텐츠를 추천하는 것은 물론, 응시자 및 성적 우수 수상자를 위한 다양한 혜택과 ‘명예의 전당’ 프로그램도 함께 운영한다.12월 13일 본고사가 진행되는 ‘제10회 초등 수학 전국 모의고사’는 초등학교 3~6학년 2학기 교육과정을 기준으로 출제되며, 응시생들은 제한 시간 60분 동안 총 25문항을 풀게 된다. 예비 초등학생부터 초등학교 6학년까지 누구나 참여할 수 있으며, 응시 희망 학년은 사전 접수 시 자유롭게 선택할 수 있다.시험 종료 후에는 전국 단위 성적 데이터를 바탕으로 자신의 상대적인 위치와 현재 학습 수준을 상세히 확인할 수 있다. 전체 응시자 가운데 개인별 등급과 백분율, 전체 평균, 상위 10% 평균 등의 세부 지표를 제공해 현재 수학 실력을 객관적으로 가늠할 수 있도록 설계했다.아울러 진단 결과가 실제 후속 학습으로 이어질 수 있도록 학생의 성취 수준과 취약 영역을 분석해 제공한다. 학생의 현재 학업 수준에 부합하는 맞춤형 강좌와 부족한 단원을 보완할 수 있는 영역별 학습 프로그램도 함께 추천해, 다가오는 겨울방학 및 새 학년 수학 학습 계획을 수립하는 데 활용할 수 있다.12월 20일에는 ‘제4회 초등 영어 전국 모의고사’ 본고사가 치러진다. 이번 시험은 대학수학능력시험(수능) 영어 영역의 출제 방식을 반영하되, 초등학생의 눈높이와 수준에 맞춰 난이도를 합리적으로 조정한 총 45문항으로 구성된다. 듣기평가 17문항이 포함돼 있으며, 자연스러운 의사소통 중심의 실용 영어 능력과 수능 대비에 필요한 독해 및 분석적 사고력을 동시에 평가해 학생의 영어 실력을 다각도로 점검할 수 있도록 했다.시험 결과는 수능과 동일한 등급별 점수 기준을 적용하며, 전체 및 동학년 응시자 가운데 자신의 위치를 확인할 수 있다. 또한 SR·Lexile 등 국제 공인 영어 지표와 연계해 현재 영어 수준을 살펴볼 수 있으며, 결과에 따라 부족한 영역을 보완할 수 있는 맞춤형 학습 콘텐츠도 추천한다.특히 이번 수학·영어 전국 모의고사는 단순한 학업 성취도 평가를 넘어 학생들이 긍정적인 성취 경험을 이어갈 수 있도록 시상 및 참여 혜택을 새롭게 개편했다.수학·영어 모의고사 응시자에게는 엘리하이(키즈) 전용 서비스 ‘플레이빌’에서 사용할 수 있는 한정판 아이템을 제공하며, 수상자에게는 별도의 아이템과 시상품이 지급된다.‘명예의 전당’도 새롭게 선보인다. 수상자가 자신의 수상 경험과 학습 노하우를 공유하고, 응시자들이 다음 모의고사 목표와 수상 의지를 남길 수 있도록 마련했다. 이를 통해 모의고사를 일회성 평가에 그치지 않고 다음 학습 목표를 세우는 계기로 활용할 수 있도록 했다.제10회 초등 수학 전국 모의고사는 10월 21일부터 12월 7일까지, 제4회 초등 영어 전국 모의고사는 10월 21일부터 12월 16일까지 접수할 수 있다. 수학 모의고사는 12월 13일, 영어 모의고사는 12월 20일 각각 진행된다.초등 수학·영어 전국 모의고사 관련 자세한 내용과 접수는 엘리하이 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.