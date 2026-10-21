개미들 ‘단일 레버리지 ETF’ 투자… 석 달간 6.3조 날렸다

40대 2조… 70대 계좌당 3000만원

삼전닉스 주가 반토막에 손실 커

이미지 확대 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 대비 182.92p(3.29%) 오른 5735.66에, 코스닥은 10.79p(1.38%) 오른 792.76에 거래를 마쳤다. 2026.10.21 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 대비 182.92p(3.29%) 오른 5735.66에, 코스닥은 10.79p(1.38%) 오른 792.76에 거래를 마쳤다. 2026.10.21 이지훈 기자

세줄 요약 단일종목 상장지수상품에 투자한 개인투자자들이 출시 후 약 두 달 반 동안 6조3130억원 손실을 본 것으로 집계됐다. 매매손실은 2조3242억원, 평가손실은 3조9888억원이었고, 70대 이상은 계좌당 평균 2994만원 손실로 가장 컸다. 단일종목 ETP 투자자, 석 달간 6조3130억원 손실

매매손실 2조3242억원, 평가손실 3조9888억원 집계

70대 이상 계좌당 평균 2994만원 손실로 최대

2026-10-22 B4면

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단일종목 상장지수상품(ETP)에 투자한 개인투자자들이 상품 출시 후 약 두 달 반 동안 6조 3000억원의 손실을 본 것으로 나타났다. 계좌당 손실액은 70대 이상이 3000만원으로 가장 많았다.21일 박성훈 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 받은 자료에 따르면 10개 종합금융투자사업자를 통해 집계한 개인투자자의 손실은 상품 출시일인 5월 27일부터 8월 14일까지 총 6조 3130억원이었다.예탁금 상향 등 규제가 강화된 7월 말(6조 33억원)보다 늘었다. 집계에서 빠진 증권사를 포함하면 손실 규모는 더 커질 수 있다. ETP는 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)을 아우른다.손실액은 이 기간 한 차례라도 해당 상품을 사고판 계좌의 매매손익과 보유 잔고의 평가손익을 합산한 것이다. 매매로 확정된 손실은 2조 3242억원, 보유 상품의 평가손실은 3조 9888억원이었다.해당 기간 삼성전자 주가는 종가 기준 29만원대에서 36만 2500원까지 올랐다가 20만 7000원(7월 30일)까지 떨어졌다. SK하이닉스도 228만 9000원에서 291만 9000원까지 상승한 뒤 132만 2000원(7월 30일)까지 하락했다.연령별 총손실은 40대가 16만 5200개 계좌에서 2조 530억원으로 가장 컸다. 이어 50대 1조 8655억원, 30대 1조 912억원, 60대 8059억원, 20대 1958억원 순이었다.계좌당 손실액은 고령층에서 두드러졌다. 70대 이상은 9800개 계좌에서 2934억원의 손실을 기록해 계좌당 평균 손실액이 약 2994만원에 달했다. 전체 계좌 평균 손실액인 1156만원의 2.6배 수준으로 전 연령대에서 가장 컸다.